手機影相效果大比拼　小米14 Pro對戰4大頂級手機能取勝？

說到旗艦手機，影像是繞不開的關鍵詞。在剛剛發布的小米14 Pro上，影像自然也是主打賣點之一。其搭載了全新的光影獵人900主攝，擁有雙原生ISO、F1.42大光圈等技術加持，更擁有ALD鍍膜、無級可變光圈、浮動長焦等外圍配置，整體參數十分強大。



為了看看其實際表現究竟屬於什麼水平，我這次也拿上了華為Mate 60 Pro、OPPO Find X6 Pro、vivo X90 Pro+來和iPhone 15 Pro一起比一比。

1、硬件：新技術能緩解大底焦慮嗎？

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按慣例，我們還是先來了解一下這五款機型在影像配置方面的差異。小米14 Pro的主攝採用了全新的光影獵人900影像傳感器，這是一款深度定製的傳感器，擁有1/1.31″定製大底和最高5000萬像素，單像素尺寸為1.2μm。最大的特點是支持原生14bit色深和雙原生ISO Fusion Max，動態範圍高達13.5EV。

此外，小米14 Pro還升級到了全系徠卡Summilux鏡頭，改進了炫光、鬼影等方面的表現，從光學層面上改善了成像質量。這次主攝的光圈來到了F1.42，在同樣等效23mm焦段下，相比前代的進光量提升了大約20%。小米14 Pro首次引入了1024級可變光圈，支持F1.42到F4.0光圈調節。通過不同的光圈調整可以帶來不同的景深效果，而且小光圈可以帶來星芒效果，增加照片的藝術效果。另外，無級可變光圈在視頻拍攝中可以實現精細調整，兼顧正確曝光和動態模糊。

iPhone 15 Pro搭載了新一代的Pro級攝像頭系統，後置攝像頭模組由4800萬像素1/1.31英寸主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1200萬像素3X長焦鏡頭組成，其中主攝支持第二代傳感器位移式光學圖像防抖功能，同時支持最新的2400萬像素模式。

同時iPhone 15 Pro還支持多項Pro系列才有的進階影像功能，例如微距攝影功能、Apple ProRAW和ProRes的記錄功能。視頻規格方面，兩款機型均能夠拍攝高達4K 60 fps規格的杜比視界HDR視頻，並且均支持4K HDR 30 fps的電影效果模式淺景深視頻拍攝。

OPPO Find X6 Pro改變手機影像多攝分主次的規則，帶來了超光影三主攝。其中一英寸大底廣角鏡頭採用IMX989傳感器，擁有5000萬像素和F1.8光圈；自由曲面超廣角鏡頭採用IMX890傳感器，擁有5000萬像素和F2.2光圈；超光感潛望長焦鏡頭採用IMX890傳感器，擁有5000萬像素、F2.6光圈和懸浮稜鏡防抖技術。這三顆主攝像頭不僅在硬件規格上表現出色，而且通過OPPO自研的影像算法、聯手哈蘇進行的色彩調校、超光影圖像引擎以及基於動態超光影屏幕帶來的Pro XDR顯示功能，可以呈現更加真實的光影表達效果。

vivo X90 Pro+搭載了蔡司一英寸T*主攝、50mm定焦鏡頭、4800萬像素低畸變超廣角鏡頭以及6400萬像素潛望式3.5X光學變焦攝像頭。

其中主攝採用了索尼IMX989傳感器，大底優勢提供了更出色的感光能力，讓相機能夠捕獲細節更豐富的夜景畫面。同時，主攝還加入了蔡司T*鍍膜，有效改善了眩光、鬼影等常見的成像問題。vivo X90 Pro+還首發搭載了IMX758傳感器，運用在50mm人像鏡頭上。這顆鏡頭擁有超大光圈+大底的優勢，無論是夜景環境下還是人像拍攝，都能獲得更好的效果。

除了硬件配置外，vivo X90 Pro+還搭載了自研晶片V2，這顆晶片將19種影像算法寫入了晶片內核，具備了強悍的影像處理能力。在V2晶片和一英寸大底的共同作用下，能夠進一步優化逆光、提升降噪，並且優化視頻流暢度、保留夜色以及動態範圍。

華為 Mate 60 Pro 的後置主攝像頭為 5000 萬像素超光變攝像頭，採用了可變光圈技術。可變光圈技術可以在拍攝時調整鏡頭的光圈大小，從而更好地控制景深和虛化效果。這種技術不僅可以提高照片質量，還可以在低光環境下獲得更好的曝光效果。除了主攝像頭外，華為 Mate 60 Pro 還配備了 1200 萬像素超廣角攝像頭和 4800 萬像素超微距長焦攝像頭。超廣角攝像頭可以捕捉更廣闊的視野，而超微距長焦攝像頭則可以拍攝更近的物體，同時還可以拍攝遠處的風景。

2、實拍對比：小米表現中規中矩

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通過上面的數據對比，不難看出小米14 Pro在硬件水平上並沒有和各家超大杯掰手腕的能力。那麼這一顯著差別會為實際的拍攝效果帶來多大的影響呢？我們下面通過實拍對比來一起看一看。（以下樣張順序從上到下均為iPhone、小米、華為、vivo、OPPO）

首先是日間的主攝表現，這一部分可說的其實不多，畢竟大家的主攝硬件都已經很好了，這個拍攝場景也是最為常見的。唯一值得注意的是華為Mate60 Pro，其將陰沉的天空變成了更晴朗的深藍，至於是好是壞，就要看各位的個人喜好了。

日間長焦場景下，華為的整個場景如同褪色一樣，iPhone和OPPO的成片亮度偏高，小米14 Pro的成片則有些肉，解析力不足。從風格來看，我更喜歡vivo X90 Pro+的表現。

進入夜景環節，我們還是先看主攝。iPhone照出了一種亮如白晝的感覺，完全放棄壓制燈牌等高光區域。vivo則走向了對立面，整張照片甚至顯得比現場還黑。華為和OPPO則顯得中規中矩。小米同樣走的是高對比路線，但不像vivo那樣極端，分寸拿捏的不錯。

夜景長焦下，iPhone噪點爆炸慘不忍睹，華為再次把雕像拍成了油畫。同時在色彩上，5台手機把雕塑拍出了4種顏色，小米拍成了檸檬色，iPhone和OPPO則更像是銀色，華為的顏色仍然有點偏黃。整體來看，vivo X90 Pro+的表現最好。

3、總結

總體來看，小米14 Pro的硬件能力併為賦予其越級一戰的實力，在各家影像旗艦面前能看出其仍然有着肉眼可見的差距。如果想擁有一部小米的影像旗艦，看來仍然需要等等未來的超大杯——小米14 Ultra。而至於剩下的幾款旗艦中，大家在不同場景下又是各有勝負，選擇哪台就要看各自的喜好了。

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