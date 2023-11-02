李克強逝世｜新華社長文回顧李克強一生　發布12張生平照片

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，遺體當日由專機從上海護送至北京，於今日（11月2日）在北京火化，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。胡錦濤送花圈表示哀悼。

11月2日約下午3時，新華社發長文回顧「李克強同志生平」，並發布12張李克強生平照片。



文章介紹，李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。1976年5月加入中國共產黨，1976年11月至1978年3月任安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記。1978年3月至1982年2月，在北京大學法律系學習，曾任校學生會負責人。

文章指出，擔任國務院總理後，李克強先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長等職務，在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注了大量心血。新冠疫情發生後，李克強同志擔任中央應對疫情工作領導小組組長，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持人民至上、生命至上，強化醫療資源和物資保障，全力救治患者，因時因勢優化調整防治政策措施，及時有效促進復工復產、加強保供穩價，最大限度保護人民生命安全和身體健康，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大正面成果。

文章還稱，李克強對人民飽受感情，一切以人民利益為重，著力解決人民急難愁盼問題；作風深入紮實，積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。2023年3月，卸任後，李克強堅決支持和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

文章讚譽李克強光明磊落，勤奮懇懇，任勞任怨。謙虛謹慎，平易近人，嚴於律己，清正廉潔，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產黨人的政治本色和高尚的道德情操。

文章強調，李克強的一生，是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

12圖回顧生平⬇

2013年3月15日，第十二屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第五次全體會議。會議經過投票表決，決定李克強為中華人民共和國國務院總理。這是習近平與李克強親切握手。

2013年3月15日，第十二屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第五次全體會議。會議經過投票表決，決定李克強為中華人民共和國國務院總理。這是習近平同志和李克強同志親切握手。（新華社）

1993年5月3日下午，中國共產主義青年團第十三次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。在5月3日上午的預備會議後，舉行第一次主席團會議，推選李克強等為主席團常務主席。這是江澤民與李克強握手。

1993年5月3日下午，中國共產主義青年團第十三次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。在5月3日上午的預備會議後，舉行第一次主席團會議，推選李克強等同志為主席團常務主席。這是江澤民同志與李克強同志握手。（新華社）

2008年12月1日是第21個世界愛滋病日。胡錦濤和李克強來到北京地壇醫院考察愛滋病防治工作。

2008年12月1日是第21個世界愛滋病日。胡錦濤同志和李克強同志來到北京地壇醫院考察愛滋病防治工作。（新華社）

2003年8月8日，李克強在河南省新鄉市研究。這是李克強在原陽縣橋北鄉馬莊村與村民親切交談。

2003年8月8日，李克強同志在河南省新鄉市調研。這是李克強同志在原陽縣橋北鄉馬莊村與村民親切交談。（新華社）

2004年12月26日，李克強到遼寧省撫順市莫地溝棚戶區居民王淑貞家中走訪研究。

2004年12月26日，李克強同志到遼寧省撫順市莫地溝棚戶區居民王淑貞家中走訪調研。（新華社）

2013年5月26日，李克強在柏林出席德國總理梅克爾舉行的歡迎儀式。

2013年5月26日，李克強同志在柏林出席德國總理默克爾舉行的歡迎儀式。（新華社）

2014年3月5日，第十二屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。李克強作政府工作報告。

2014年3月5日，第十二屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。李克強同志作政府工作報告。（新華社）

2008年5月19日，李克強在四川地震災區察看災情。

2008年5月19日，李克強同志在四川地震災區察看災情。（新華社）

2014年12月16日，李克強在貝爾格萊德出席第三屆中國－中東歐國家領導人會晤。這是會談間隙，他與隨行部長進行會商。

2014年12月16日，李克強同志在貝爾格勒出席第三次中國－中東歐國家領導人會晤。這是會談間隙，他與隨行部長進行會商。（新華社）

2016年3月16日，李克強在北京人民大會堂與中外記者見面，並回答記者提問。

2016年3月16日，李克強同志在北京人民大會堂與中外記者見面，並回答記者提問。（新華社）

2016年9月21日，李克強在紐約聯合國總部出席第71屆聯合國大會以「永續發展目標：共同努力改造我們的世界」為主題的一般性辯論並發表題為《攜手建設和平穩定可持續發展的世界》的演講。

2016年9月21日，李克強同志在紐約聯合國總部出席第71屆聯合國大會以「可持續發展目標：共同努力改造我們的世界」為主題的一般性辯論並發表題為《攜手建設和平穩定可持續發展的世界》的講話。（新華社）

2020年1月27日，李克強赴湖北省武漢市考察指導疫情防制工作，代表黨中央、國務院慰問疫情防治第一線的醫護人員。