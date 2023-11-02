李克強逝世｜遺體今日北京火化　天安門及港澳特區等下半旗誌哀

國務院原總理李克強上周五（10月27日）病逝，遺體今日（11月2日）在北京火化。為悼念李克強，天安門下半旗誌哀。新華社提供圖片可看出，北京今日是大霧霾天，灰濛濛的一片。



早上7時，香港中聯辦下半旗誌哀，而政府總部早上8時亦下半旗，包含國旗和區旗，以悼念李克強。澳門特別行政區政府總部、禮賓府及各邊境口岸也於11月2日下半旗誌哀。



李克強遺體於10月27日由專機從上海護送至北京，今日（11月2日）在北京火化。為悼念李克強同志，11月2日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

今日早上7時，中聯辦內國旗升至桿頂後再徐徐下降，而由港鐵西營盤站至中聯辦外，沿途有警員戒備，警方在中聯辦兩旁路口築起鐵馬，不許巿民進入。

添馬政府總部、禮賓府及香港國際機場等11月2日下半旗（包含國旗和區旗）悼念李克強。（蘇煒然攝）

港府昨日（1日）公布，今日於添馬政府總部、禮賓府、香港特別行政區的口岸管制及檢查站及香港國際機場下半旗（包含國旗和區旗），以悼念李克強。

10月27日晚，合肥市民自發來到紅星路80號，在李克強少年時代生活的舊居地附近獻上鮮花追思悼念。