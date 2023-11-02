李克強逝世｜遺體今日火化　網絡曝光北京八寶山靈堂：遺體蓋黨旗

撰文：鄭寧
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中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，遺體於10月27日由專機從上海護送至北京，於今日（11月2日）在北京火化。
網絡曝光北京八寶山靈堂，現場可見李克強遺體安臥在鮮花翠柏叢中，上面蓋著中國共產黨黨旗。夫人程虹與弔唁者握手。

李克強遺體今日在北京火化，疑似網絡曝光八寶山靈堂照片，遺體覆蓋黨旗。（網絡圖片）

網傳照片顯示，北京八寶山革命公墓禮堂上方懸掛黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，下方是李克強遺像。李克強遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上蓋著中國共產黨黨旗。弔唁者配戴白花，排隊與李克強夫人程虹握手致意，其中包括前總理李鵬之子、交通運輸部部長李小鵬。

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。遺體當日由專機從上海護送至北京。官方評價他是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

今日，李克強遺體在北京火化。為悼念李克強，11月2日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

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