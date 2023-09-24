深圳巨型室內遊樂場揭幕　超100個項目齊聚　深圳灣巴士直達

9月23日，深圳正式開放「室內潮玩街區」，除射箭、保齡球、碰碰車等遊戲活動外，还有livehouse不定期演出。超過100個項目集中在這個巨型室内游乐场內。



寶安前海HOP天地新開張的「室內潮玩街區」HOP-DX，佔據B1層15000㎡的超大空間，由運動館、電玩城、親子區組成，僅暢玩一個運動館，可能需要花光整日時光。另外，HOP-DX裡還有live house、酒吧區域，打造多元創新的社交空間，三五好友或團體前往都十分適宜。

HOP-DX潮玩運動區主要有高爾夫、保齡球、輪滑、桌球等輕運動項目，在享受運動的同時，也不至於太累。另外還有街機、體感遊戲、PS、SWITCH等，可以滿足不同玩家的遊戲體驗。

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除遊玩項目外，還有超過20個藝術打卡點，比如派對房間門口就有一面用樂高小人拼出的字母牆等。

電玩城、親子區亦適合家長陪同青少年及小朋友一同度過假日時光。國慶假期，HOP-DX還將舉辦街頭文化節，包括輪滑比賽、街舞比賽、K-POP隨機舞蹈、百鼓演繹等。

票價：

198元人民幣/人 2個半小時

268元人民幣/人 全天

100+個玩樂項目一票制通玩，憑手環一天內可以多次進出。



地點：寶安區前海HOP天地

交通：可於深圳灣口岸出發，搭乘M507至寶安行政中心

