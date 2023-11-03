桂林航空今日及近期航班取消　疑與海航不滿地方奪權中止支援運營

海航航空集團旗下的桂林航空今（3）日航班宣告取消，近期航班皆已暫停銷售，讓桂林航空的運營情況受到關注。據悉，桂林航空傳出「停航」消息，或與其持續近兩年的歸屬權糾紛有關，有內媒引述知情人士指，海航日前向桂林航空發送了中止服務、解除協議的相關函件，如果雙方未達成一致，桂林航空或面臨停航。



近日，網傳桂林航空即將停航的消息甚囂塵上。多位網民在社交平台留言稱，突然收到桂林航空的短信，稱由於公司計劃取消11月3日航班。

內媒《澎湃新聞》報道，11月3日上午致電桂林航空官方熱線，接線人員表示，桂林航空今日及近期的航班皆已暫停銷售，目前的通知是由於公司計劃，暫未接到停航的通知。接線人員還稱，後續變動及恢復情況可以關注桂林航空官方管道發佈的資訊。

桂林機場官方熱線的接線工作人員也證實，目前桂林航空3日的航班都取消了，之後的不確定（是否恢復），也沒有接到公司方面的正式通知。隨後記者再以投資者身份致電海航航空集團上市主體海航控股證代，桂林航空停航事宜，接線人員表示未接到通知、不清楚；記者另致電桂林航空大股東「桂林交投」官方電話，工作人員表示，其不是業務部門，其未接到相關通知，並不清楚；致電桂林航空大股東的實控人桂林國資委的官方電話，截至發稿則未接聽。

作為全國唯一一家以地級市為主基地的航空公司，桂林航空傳出要停航的消息，有分析指向是由於為桂林航空提供航材供應，航空維修，資訊系統等的海航航空集團關聯企業，可能會因為無法有效實施安全運營服務管控，而中止相關保障服務，其間便涉及歸屬權問題。

資料顯示，在2014年桂林航空成立當時，海航實際持有桂林航空65%股權，隨著海航集團爆發流動性危機，桂林航空在2019年實施股權重組，實控人轉為桂林市國資委，不過海航並不認可這個說法，稱法院通過的重整計劃提到海航仍然是桂林航空的實際控制人，因為桂林政府最初只是代持桂林航空部分股權，並沒有完成實際出資。

有民航自媒體解讀，桂林航空停飛源於桂林國資管理班子和海航管理班子之間的矛盾升級，文章指桂林國資的管理人員架空海航團隊，其管理下的桂林航空也不再向海航技術償還欠款，若雙方糾紛升級，海航集團不再為桂林航空提供技術支援，桂林航空則要面對長時間停航的風險。