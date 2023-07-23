川航運送活體器官緊急備降揚州機場　6小時空陸合作完成生命接力

日前，原計劃由成都飛往無錫的四川航空3U8985，受雷雨天氣影響無法正常降落，但隨機運輸的人體活體器官正與時間賽跑，且機上還載有251名旅客。面對事關生命的重要情況，川航決定申請緊急備降揚州揚泰機場。終於指揮中心同意執行備降，該航班順利降落並抵達目的地，並在救護車的護送下將器官成功送至無錫人民醫院。



7月20日13時13分，四川航空聯繫揚泰機場指揮中心，表示川航8985原計劃由成都飛往無錫，機型為A330，共載有251名旅客。由於天氣原因，申請緊急備降揚泰機場。指揮中心立即回覆接受備降。

機場運行指揮中心接到機組通知，稱飛機上運輸人體活體器官，涉及生命安全，指揮中心迅速行動，請求機場提供緊急援助。揚泰機場立即啟動應急救援響應機制，通知救護車輛前往機位等待。

20時32分，四川航空8985順利降落並停在指定位置，兩名攜帶著活體器官運輸設備的醫護人員立即下飛機，並向機場人員表示感謝。

據機上兩名醫護人員介紹，活體器官最佳保存時間為6小時，截止當時已過去3個小時，希望能夠得到機場的幫助。機場值班人員立即下達指令，優先保障急救任務，免費派機場救護車輛運載醫務人員與活體器官直達無錫市人民醫院。

當天22時52分，揚泰機場救護車攜帶活體器官抵達無錫市人民醫院，早已等候的醫生立即攜帶活體器官趕赴手術室，此時仍在6小時最佳保障時間內，一場生命接力在各方保障下完成。

據悉，該器官移植手術由無錫市人民醫院副院長陳靜瑜執刀，昨日晚間他在微博表示手術成功，感謝航空公司對器官捐獻和轉運的支持。