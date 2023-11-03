李登輝被日出版社歸類中國歷史人物　內地網民不領情：是歷史罪人

日本集英社在明年將出版的「亞洲人物史」系列套書中，將李登輝歸類為「中國歷史人物」，李登輝基金會董事長、李登輝之女李安妮今（3）日發出聲明表達遺憾，強調「李登輝是台灣人」。李安妮的此番言論也引發輿論爭議，有台灣網民揶揄李登輝應該是日本人，「根本不配做中國人」，內地網民則抨擊李登輝是歷史罪人，「說他是中國人，我們還不高興呢」。



李安妮聲明指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們「正確的歷史知識」。李安妮主張，不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是台灣人。

2022年7月11日，李登輝基金會董事長李安妮前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。（李登輝基金會）

「我的父親生前除了致力台灣的民主化之外，他心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。這樣的『李登輝』是『中國』的歷史人物嗎？」李安妮聲明寫道。

李安妮指出，明白將台灣、中華民國與中華人民共和國並列一處書寫「確有其特殊性」，但希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性。

集英社出版的「亞洲人物史」系列套書是針對從古代到21世紀的亞洲人物做解說，一共有12卷，是集英社紀念創業95週年特別企劃的出版品。

李登輝被列在第12卷「邁向亞洲的世紀」當中，以地區或國家的區分被歸納在「中國」這一項，與鄧小平、李小龍、達賴喇嘛14世一同被介紹。根據集英社官網資訊，第12卷預定明年4月刊出。

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李登輝於2020年7月30日逝世台北，終年97歲，其出生於日本對台殖民統治時期，彼時日本名字叫「岩里政男」。李登輝始終認為自己「22歲以前是日本人」，對「皇民身份」深感榮耀，完全沒有遭受殖民統治的屈辱感。他於1988年接任「台灣總統」及國民黨主席，在任內暗助台獨勢力發展，拋出「兩國論」，導致兩岸關係惡化。

有意思的是，待李登輝被日本出版社歸類中國歷史人物的消息傳開後，瞬間登上3日內地熱搜，內地網民對於日本出版社將其列為中國歷史人物一事普遍不領情，紛紛留言抨擊，「李登輝就是日本間諜」、「愛當啥人當啥人，我們也不稀罕，但台灣就是中國的」、「歷史罪人，說他是中國人，我們還不高興呢！」