李登輝被日出版社歸類中國歷史人物 內地網民不領情：是歷史罪人
日本集英社在明年將出版的「亞洲人物史」系列套書中，將李登輝歸類為「中國歷史人物」，李登輝基金會董事長、李登輝之女李安妮今（3）日發出聲明表達遺憾，強調「李登輝是台灣人」。李安妮的此番言論也引發輿論爭議，有台灣網民揶揄李登輝應該是日本人，「根本不配做中國人」，內地網民則抨擊李登輝是歷史罪人，「說他是中國人，我們還不高興呢」。
李安妮聲明指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們「正確的歷史知識」。李安妮主張，不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是台灣人。
「我的父親生前除了致力台灣的民主化之外，他心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。這樣的『李登輝』是『中國』的歷史人物嗎？」李安妮聲明寫道。
李安妮指出，明白將台灣、中華民國與中華人民共和國並列一處書寫「確有其特殊性」，但希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性。
集英社出版的「亞洲人物史」系列套書是針對從古代到21世紀的亞洲人物做解說，一共有12卷，是集英社紀念創業95週年特別企劃的出版品。
李登輝被列在第12卷「邁向亞洲的世紀」當中，以地區或國家的區分被歸納在「中國」這一項，與鄧小平、李小龍、達賴喇嘛14世一同被介紹。根據集英社官網資訊，第12卷預定明年4月刊出。
李登輝於2020年7月30日逝世台北，終年97歲，其出生於日本對台殖民統治時期，彼時日本名字叫「岩里政男」。李登輝始終認為自己「22歲以前是日本人」，對「皇民身份」深感榮耀，完全沒有遭受殖民統治的屈辱感。他於1988年接任「台灣總統」及國民黨主席，在任內暗助台獨勢力發展，拋出「兩國論」，導致兩岸關係惡化。
有意思的是，待李登輝被日本出版社歸類中國歷史人物的消息傳開後，瞬間登上3日內地熱搜，內地網民對於日本出版社將其列為中國歷史人物一事普遍不領情，紛紛留言抨擊，「李登輝就是日本間諜」、「愛當啥人當啥人，我們也不稀罕，但台灣就是中國的」、「歷史罪人，說他是中國人，我們還不高興呢！」