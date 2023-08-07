2024台灣大選｜賴清德、侯友宜與柯文哲如何面對「李登輝幽靈」？

這次台灣大選中，賴清德、侯友宜、柯文哲皆曾被與李登輝相提並論，又或是自己主動提及「繼承」了李登輝精神。原因無他，李登輝是當代台灣政治的重要符號。



在獨派陣營、民進黨支持者看來，李登輝因為推動民主化、國民黨本土化、確立台灣主體性，成了當之無愧的「台灣國父」，是不可侵犯的當代偉人；其名言「我是不是我的我」，更被台灣獨派知識社群奉為金句，李登輝也因此得到「哲人總統」、「思想大師」的輿論光環；此外李登輝與日本千絲萬縷的聯繫，也在戀殖情結的隱諱作用下，與反中獨派社群形成共鳴。

但在為數不多的台灣統派、部分保有中國認同者、支持國民黨的「深藍」民眾看來，獨派所崇尚的李登輝特質，毫無疑問十惡不赦。例如推動國民黨本土化，其代價便是放任地方派系坐大、黑金干政，最終讓國民黨成了一盤散沙；「我是不是我的我」，則反映在李登輝集皇民、台共、國民黨、獨派於一體的身分經歷上，是厭李者稱其「政治投機」、「毫無思想」的論據；李登輝晚年與日本的互動聯繫，也成了「寧作日本奴、不要中國魂」的媚日鐵證。

可以發現，不同群體眼中的李登輝差異極大，既是「台灣國父」又是「媚日皇民」，既是「思想大師」又是「投機政客」。如此種種，導致所謂針對李登輝的蓋棺論定、攀附類比，往往都是政治情境下的各取所需，此次三位候選人也是如此。

李登輝2020年7月30日辭世。（台灣總統府網頁）

當三人與李登輝類比

首先是賴清德。7月16日聯合報刊登社論《走入白宮：務實台獨的躁進與傾美幼稚病》，批評賴清德輕言「走入白宮」，並稱「顯然，賴清德正在建立一個自李登輝以降延續不絕的傾美道統，而賴清德正是繼承這個新政治道統的天選之人。但恰好是從李登輝到賴清德的這個新道統，讓台灣付出越來越沉重的代價。」

只是賴清德顯然不以繼承李登輝為恥。7月30日李登輝逝世三週年當天，賴清德在臉書以「摯愛台灣，有所作為」為題發文，稱「會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的人民，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。」

6月17日，賴清德參加台灣花蓮、台東的「信賴台灣之友會」成立大會。（Facebook@賴清德）

接著是侯友宜。有趣的是，侯雖出身國民黨，卻被各方多次稱作「李登輝第二」。例如2021年公投時，侯友宜不願為國民黨「四個同意」背書，甚至發表千字文盼選民獨立思考，便讓日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在該時表示，「把國民黨變成本土化政黨，是李登輝前總統想做而沒有做到的事情，如果，侯市長能夠繼承李前總統的遺志，將來能夠主導一個和民進黨良性競爭的本土化政黨，是台灣之福。」

2023年5月26日，侯友宜已被徵召後，美國智庫學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）更表示，北京對侯友宜較不熟悉，可能會因為侯的台灣本土色彩，而聯想到李登輝；相較之下，柯文哲在台北市長任內辦過多次雙城論壇，北京對其相對熟悉，可能比較願意支持柯。

當然此事最後引發柯文哲與葛來儀口角，導致侯友宜與李登輝的類比反被外界忽略。但這般說法，對痛恨侯友宜的深藍選民來說並不陌生，因為「藍皮綠骨」一直是這群人用以指責侯友宜的諷稱。在深藍選民看來，侯友宜長期避談九二共識、迴避國民黨核心理念，又不願意在重要時刻站出來，就與當年用「本土化」之名摧毀國民黨、同時暗助民進黨崛起的李登輝一樣，看似有國民黨員頭銜，其實「身在曹營心在漢」。

國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

正因如此，侯友宜競辦執行長金溥聰還於7月11日的《TVBS戰情室》專訪中特別澄清，侯友宜先前不說清兩岸政策，只是在等待一個合適的時機，不想在民進黨總統參選人賴清德挖坑九二共識時跳下去，要說侯友宜會不會是李登輝第二，「我個人覺得不可能」，侯友宜若是「藍皮綠骨的李登輝第二」，自己也絕不可能來幫忙。

最後是柯文哲。眾所周知，柯文哲的政治生命始於民進黨襄助，其本人也與李登輝有所往來，並與其他民進黨政治人物一般，奉李為思想導師。2020年李登輝去世後，柯文哲還特地在臉書發文悼念，稱「李總統對台灣歷史最大的影響，是重新塑造了台灣的民族性」，並表示不管世人如何評論，李登輝都是時代的英雄，「雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，會由我們接棒傳承。」

2023年6月訪日時，因為柯文哲在會見日本國會議員、前首相野田佳彥及麻生太郎、發表演講時都特別提及李登輝，所以還被媒體問到，「一直提到對李登輝的教誨謹記在心，是否會影響中國對你信賴度？」對此柯文哲回答，「中國一定有其高興或不高興、我不能因為中國什麼東西不高興，我就不能做。人與人交往，我跟李登輝的交往是我們之間的事，不能因為中國不高興，就不敢講我跟李登輝的關係。」

7月30日李登輝逝世三週年當天，柯文哲也與賴清德一樣發文悼念，並稱李登輝曾預言，「『統獨兩黨制』只要存在一天，台灣就有被終極統一的危險」，精準預言了台灣的今日危機。柯文哲更以此強調民眾黨的價值與重要性，「過去，李前總統『寧靜革命』，成功讓台灣由威權過渡到民主。未來，我更要啟動『政治革新』；不分顏色，只講是非，不要對立，訴諸團結，台灣民主深化工程，從對話開始，從現在開始。」

6月28日柯文哲（中）參拜台灣大甲鎮瀾宮，接受媒體聯訪。（台灣民眾黨提供）

李登輝的選舉意義

綜上所述，李登輝雖在2020年逝去，但作為政治、文化符號的「李登輝幽靈」仍在台灣遊蕩。而賴侯柯三方陣營與「李登輝幽靈」的互動，看似直抒胸臆、自剖心跡，其實都不離選舉結構下的選票算計。

首先是賴清德。基本上從其所處位置來看，賴清德必然要悼念、尊崇李登輝，因為李登輝是民進黨支持者心中的「台灣國父」，更是普遍中間選民眼中的「台灣民主之父」，即便2017年賴清德提出「親中愛台」後，曾引來李登輝如此評論：「賴清德你這樣愛中愛台，你要怎麼愛，我嘸知（我不知道）啦」，賴清德也始終不敢忤逆李登輝所言，更不能對其死後哀榮有所失禮。

而觀察此次選舉結構，賴清德顯然面臨了尷尬情境：受蔡英文執政的仇恨值拖累，淺綠、乃至中間年輕選民大多流向柯文哲，賴清德積雖想鞏固深綠台獨基本盤，卻又不能完全放棄爭取年輕與中間選票，卻又害怕過於台獨會引來美國不滿。因此可以發現，賴清德雖不慎在某些場合脫口「走進白宮」，卻不敢再自稱「務實台獨者」，而是只能主打「和平保台」。故在今年對李登輝的懷念中，賴清德也沒有提及任何與「台灣國父」相關的暗示，而是更多提取了「推動台灣民主化」的中立形象，稱「會繼續秉持李登輝的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的人民，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。」

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）受邀赴台訪問，7月19日舉行歡迎晚宴與音樂會，台副總統賴清德（右）稱，希望安倍昭惠夫人能常來台灣走走，「把台灣當作自己的另一個家」。（台灣總統府）

接著是侯友宜。與賴清德相比，其所面臨的尷尬情境可謂有過之而無不及：原本被視作國民黨「最強母雞」，卻在徵召之後民調崩盤、仇恨值狂升。侯友宜曾經的「不藍不綠」、「中間路線」形象，在此次大選完全沒能發揮吸票作用，因為淺綠與中間選民顯然更加青睞柯文哲，侯友宜反而因此嚴重見罪深藍選民，導致自己連國民黨基本盤都無法固守，民調持續墊底。正因如此，金溥聰的首要之務便是協助侯友宜擺脫「藍皮綠骨」形象，故在專訪中駁斥了「侯友宜是李登輝第二」的說法。

此前2020年李登輝過世時，侯友宜曾在受訪中表示，「對於李登輝對台灣民主的貢獻、對國家努力付出，深表感謝，自己也是台灣民主過程的見證人，很感謝他的貢獻。」但今年7月30日李登輝逝世三週年當天，侯友宜便選擇沉默不語，不似賴清德與柯文哲般發文悼念、表態繼承。近期侯友宜訪日，也曾被媒體詢問「是否有與日方聊到李登輝」，對此侯友宜表示，「跟日方談了很多事情，都是政界或是台灣人民期待的一些相關想法，日方也關心台灣這次總統選舉，雙方大概都是在談論相關議題。」顯然不願再被李登輝牽連。

侯友宜訪日，當地台灣僑胞於羽田機場接機歡迎。（Facebook@侯友宜）

最後是柯文哲。如前所述，柯文哲此次的民意基礎，絕大多數是淺綠與年輕的中間選民，以及少部分痛恨侯友宜的深藍民眾。而對當代台灣青年來說，其未曾經歷李登輝縱容黑金的瘋狂時代，也已多數沒有中國認同，支持國民黨者更是少之又少，故即便多數人並不知曉李登輝的詳細生平，卻能接受李登輝等於「台灣國父」、「民主化推手」的正面敘事，並且已經形成某種程度的集體潛意識。

故觀察柯文哲與「李登輝幽靈」的互動，基本上與賴清德並無二致，因為柯文哲也心知肚明，從個人的民意基礎來看，「李登輝幽靈」只能是加分、而非扣分。故早在2023年3月柯文哲便曾表示，台灣沒有九二共識，只有「九六共識」，「1996年台灣首次總統直選，從那時起就建立台灣主體性，且每次投票台灣主體性就愈來愈強」，而在1996年直選中獲勝的總統便是李登輝，故柯文哲雖未明言，卻顯然挪用了「李登輝是台灣國父」的政治暗示。

台灣媒體報導，民眾黨總統候選人柯文哲（中）的政見白皮書內容涉及主張重啟服貿談判，引起台灣各界關注。（台灣民眾黨提供）

而在對日互動上，與賴清德、侯友宜相比，柯文哲的小黨出身相對吃虧，故也只能以「言必稱李登輝」，來讓日方留下深刻印象，同時傳遞「柯文哲是李登輝傳人」的政治敘事，希望日方對自己產生好感，並讓台灣內部形成「柯文哲也能溝通日本」的輿論氛圍。

而跳脫三位候選人的反應，在筆者看來，李登輝的政治人格相當迂迴，既不欲外界看透自己心中所想，也慣於明修棧道、暗渡陳倉，既操弄外界對自己的認知，也刻意展演令人捉摸不定的政治立場。而如此行徑，或與其成長於殖民時代、受蔣經國培養、浸淫宗教與哲學話語的複雜經歷有關。從某種程度上來說，李登輝有多流芳百世，就有多遺臭萬年，但其本人或也相當樂見此發展。

再聚焦當今的賴清德、侯友宜、柯文哲，三人更多是被時代與選票的結構所框限，被動掙扎消費李登輝的政治文化遺產，或親暱、或抗拒，或攀附、或逃避，難以再有李登輝當年攪動風雲、戲弄各方的政治能量。從歷史的視角來看，李登輝的崛起與退場，映照了台灣猶有經濟榮景、中美博弈尚未白熱化的過往時空，如今卻已是往事不堪回首。故賴清德也好、柯文哲也罷，兩人即便都與「李登輝幽靈」發生互動，爭搶要繼承李登輝遺產，卻注定成不了新李登輝；侯友宜則困於「李登輝幽靈」一手步下的迷魂陣，在國民黨的本土與非本土路線鬥爭間，左右為難。

時至今日，李登輝肉身已殞，卻依舊能攪動台灣政治。