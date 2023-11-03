山東號西太平洋演訓　分析：驗證戰時聯合攻台計劃　防雙航母夾擊

正值美國與加拿大軍艦通過台海，解放軍航母山東號仍持續在台灣東南應變區外演練，有分析認為，配合數十架解放軍機前往山東艦所在位置，很可能是在台灣附近的西太平洋海域演練海空聯合作戰體系，一方面驗證戰時的聯合攻台計劃，另一方面應對若遭他國雙航母夾擊情況發生。



近日台灣周邊海域「熱鬧非凡」，在太平洋罕見出現3支航母戰鬥群與1支由6艘軍艦組成的艦隊：先有解放軍山東號航空母艦編隊群10月26日穿越巴士海峽進入西太平洋，迄今仍在台灣東南方應變區外一帶；11月1日，美軍驅逐艦連同加拿大護衛艦各一艘，以聯合姿態由南向北航經台灣海峽。

中美兩支航母戰鬥群難得地在海上交叉相會，據說最近時相距約150海里，也被衛星捕捉到這個罕見的歷史鏡頭。（哨兵2號衛星）

根據台灣「國防部」發布消息，10月30日至11月1日的三天內，共有48架次解放軍機在台灣周邊活動，機種包括戰機、無人機、反潛巡邏機、轟炸機與空中預警機、電子偵察機等等。有分析人士認為，這數十架解放軍機前往山東艦所在位置，很可能是在台灣附近的西太平洋海域演練海空聯合作戰體系，是解放軍首度展示陸基航空隊與其航母聯合作戰的能力。

綜合台媒分析，由於美國航母雷根號在菲律賓、卡爾文森號停泊日本，而山東艦處於美軍2支航母戰鬥群之間，形成隔著台灣進行南北夾擊的格局，解放軍在28日至30日之間，先派遣6艘軍艦前往支援，後由福建、廣東沿海機場派遣大量戰機與偵察機支應，路線雖是解放軍機常態掠台所採取的台灣南部防空識別區邊緣的航線，但「目的是阻止位於菲律賓的雷根號戰鬥群與卡爾文森號夾擊山東艦」。

美國雷根號航母戰鬥群部署至菲律賓，在馬尼拉灣內將戰機推上甲板展示實力。（美國海軍）

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受台媒《中央社》訪問時指出，近次解放軍航艦於台灣周邊海域的演習模式，均為「航艦先行、機群在後」，意即航空母艦自巴士海峽向東航行至西太平洋或台灣東南應變區外，再出動機群於台灣西南、南方至東南空域演練。

台灣軍方拍攝到的山東艦航經呂宋海峽（巴士海峽）的照片，甲板上有10架艦載戰機。（台灣「國防部」）

林穎佑認為，相關舉措可能並非劍指近日美國及加拿大軍艦聯合穿越台海，而是直接模擬戰時透過航艦對台封鎖，並由戰轟機打擊台灣，驗證解放軍聯戰指揮中心的聯合攻台計劃。