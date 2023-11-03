美跨黨派議員提案制裁49名港官　外交部駐港公署：嚇不到中國人民

美國國會參議院及眾議院跨黨派議員周三（1日）提案，要求華府檢視對香港制裁，將被指涉嫌剝奪人權的49名香港官員、法官及裁判官列入制裁名單，對象包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤及終審法院首席法官張舉能。對此，外交部駐港公署發言人周五（3日）表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，三年多來，在香港國安法和新選舉制度護佑下，香港特區各界為維護國家安全付出巨大努力，香港社會重回安全穩定，進入了從由亂到治走向由治及興的新階段。特區各界維護國家安全的努力天經地義、理所當然，得到了香港人民和全中國人民的支持，不容任何外部勢力置喙。

發言人指出，美個別無良政客無視香港重回正軌的客觀事實和國際關系基本準則，置法治和司法獨立於不顧，一而再、再而三妄圖對香港進行無理單邊制裁，公然叫囂制裁法官等履職盡責的特區人員，充分暴露其毫無底線的霸權行徑和亂港禍港的卑劣用心。

發言人強調，「一國兩制」行穩致遠、香港由治及興的歷史大勢不會變，任何制裁都無法阻擋。包括香港人民在內的中國人民不信邪、不怕鬼，維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，任何制裁、恐嚇都嚇不到中國人民，只會激發起中國人民更加團結一致、勇往前行的信心和決心。奉勸美國個別無良政客認清事實，立即停止干預香港事務，停止幹涉中國內政，放棄「以港遏華」的癡心妄想，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則只會遭受一次次失敗的下場。