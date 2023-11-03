強烈譴責美議員倡制裁更多港官員　港府：嗤之以鼻、無懼威嚇

政府發聲明反擊有美國國會跨黨派議員擬提法案，要求把49名香港官員及法官列入裁制名單。政府聲明稱，對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，又批評舉動屬拙劣政治戲碼，卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。



發言人重申，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。港府強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



政府發聲明反擊有美國議員擬提案倡制裁更多特區政府官員。（資料圖片）

美國國會參議院及眾議院跨黨派議員11月1日提案，要求華府檢視對香港制裁，將被指涉嫌剝奪人權的49名香港官員、法官及裁判官列入制裁名單，對象包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤及終審法院首席法官張舉能。

特區政府今日（3日）發聲明稱，就有美國議員提出所謂「法案」，要求檢視將律政司司長、香港特區維護國家安全委員會秘書長、警務處處長，及多名法官和檢控官列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，表示強烈譴責。

政府發言人：所謂「制裁」屬拙劣政治戲碼

發言人指，維護國家安全顯然易見是屬於主權司法管轄區的內部事務，《香港國安法》在港實施不受到任何形式的干預。二○一九年發生的「黑暴」和港版「顏色革命」嚴重危害香港社會安寧，《香港國安法》的成功落實讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復，惟該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

發言人又指出《香港國安法》實施三年多以來，香港特區依法履行維護國家安全的職責，切實秉持有法必依、違法必究的原則。本港司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

發言人強調，香港的司法制度一直深得國際社會推崇。任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，都是破壞香港特區的法治行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

2020年制裁11名中港官員

美國財政部早於2020年宣布對11名中港官員實施制裁，包括時任特首林鄭月娥、時任保安局局長李家超、時任律政司司長鄭若驊、時任中聯辦主任駱惠寧等。