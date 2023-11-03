美國以協助俄羅斯為由制裁3家中企　外交部：經濟脅迫和單邊霸凌

美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，其中包含3間中國企業。美財政部表示，這些公司幫助俄羅斯國防工業繞過制裁，繼續向俄羅斯運送高度優先的軍民兩用商品，包括俄羅斯武器系統依賴的零件。制裁對象還包含土耳其、阿拉伯聯合大公國等國企業。



對此，中國外交部發言人汪文斌表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量打壓中國企業。汪文斌指出，美方在短時間內再次以所謂「涉俄」為由，對中國企業實施單邊制裁，「是典型的經濟脅迫和單邊霸凌行徑」。



據了解，3家受到制裁的中國企業裡，美方指控其中2個實體已向俄羅斯運送數百批光電設備、相機、電信設備等其他物品，還有1個實體向俄羅斯的國有飛彈製造商運送雷達組件，該組件被用於防空飛彈系統。

俄烏戰爭：烏克蘭東北部哈爾科夫州2023年10月5日有村莊遭導彈襲擊，造成多人死亡。（Telegram@synegubov）

汪文斌指出，美方應當立即糾正錯誤做法，停止遏制打壓中國企業。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

內媒指出，另外還有7家俄羅斯銀行和數十家工業公司也受到美國財政部制裁，其中包括俄羅斯天然氣工業石油公司。美方稱，該公司為俄羅斯的先進煉油工業生產化學製劑。

美國財政部表示，雖然將繼續以雙邊合作的精神與中國、土耳其和阿拉伯聯合大公國政府合作，共同解決潛在的製裁和出口管制漏洞，但美國財政部將毫不猶豫地採取行動，以杜絕俄羅斯持續利用美國及國際金融體系，以維持對烏克蘭的侵略戰爭。

中俄關係：俄羅斯國防部長紹伊古2023年10月30日出席中國北京舉行的北京香山論壇。 （Reuters）

9月25日美國商務部以涉支援俄軍事工業為由，先在將10家中國企業與1名個人列入實體清單，10月6日再將42家中國企業列入出口管制清單。商務部發言人10月7日就此批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。