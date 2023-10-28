器官醫學領域重要實踐　廣深專家完成世界首例｢肝癌定向治療術｣

目前腫瘤的化療是「全身化療」，即 「一個器官患病，所有的器官均需接受治療」，患者飽受化療毒副作用之苦，是「傷敵一千，自損八百」的無奈之舉。有沒有可能「哪個器官生病，只治療哪個器官」？近日，廣州、深圳兩地專家聯手完成了世界首例「肝癌定向治療術」，就是把有病竈的肝臟部分「隔離」出來後灌註數倍於常規濃度的化療藥。該手術的成功有望引領腫瘤化療進入「器官治療」時代。



讓腫瘤「斷供」縮小，創造手術切除機會

53歲的趙叔（化名）來自江西的一個小鄉村。今年5月開始，趙叔右上腹持續脹痛，體重前後掉了10多斤。5月26日，他在中山大學附屬第七醫院確診為肝細胞癌。

手術切除是肝癌的首選治療方法，但由於趙叔右肝腫瘤體積較大（最大直徑13厘米）且，伴有多發子竈和血管侵犯，直接手術切除效果不佳。專家團隊經多學科討論後，建議先進行介入聯合靶向、免疫抗腫瘤治療，希望腫瘤縮小後再進行根治性切除。

經3個療程的綜合治療後，趙叔右肝腫瘤受到控制，肝癌標記物甲胎蛋白也明顯下降，具備了一定手術條件。但是，要完整地切除腫瘤，剩下的健康肝臟體積太小，切除後發生肝功能不全、肝功能衰竭風險極大。

針對這種情況，還有一種方法就是將手術分為兩期：一期手術將左右肝分隔開，將連接右肝的門靜脈結紮「斷供」；等健康的左肝「長大」後，再進行第二期手術將患病的右肝切除。這種手術方法存在風險。「一期手術分開後，病肝一側的腫瘤還是有活性的，在第二期手術之前腫瘤仍保留在體內，有轉移擴散可能。」中山七院普通外科湯地副主任醫師介紹。

給隔離「病肝」化療，實現「肝癌定向治療」

中山大學附屬第一醫院何曉順教授團隊2017年世界首創「多器官維護系統」，為離體多種器官創造接近生理條件的灌註壓、溫度、氧合及營養支持，可長時間維持離體器官的活力和功能。

這一技術過去多用於器官移植，有沒有可能用於趙叔的手術中？把腫瘤側肝臟「隔離」出來後，利用「多器官維護系統」進行養護，同步進行高濃度化療，可以滅活腫瘤，大大降低腫瘤轉移擴散和術後復發的幾率，同時保留健康側肝臟不受到高濃度化療藥物影響，實現「肝癌定向治療」。

這項手術史無前例。兩個團隊的專家經過大量的文獻查閱和反復多次的術前討論，製定了詳細的方案，對手術的計劃安排、實施細節、應急預案等進行了詳盡的推演，確保手術萬無一失。

9月14日上午，一期手術開始。由中山七院普通外科湯地、鄧剛、陳祖兵、唐亞軍組成的手術團隊首先進行了左、右肝的離斷和肝臟主要血管的遊離和暴露。

由中山一院器官移植外科鞠衛強、趙強和黃金波對右門靜脈和肝右靜脈進行插管並接入灌註設備，通過「多器官維護系統」維持右肝血供和活性，實現了右肝的「無缺血完全隔離」，並持續灌註2小時化療藥物滅活腫瘤組織。其中右肝內化療藥濃度最高達到外周血500倍。由於實施隔離灌註，手術結束時，外周血未檢測出化療藥物，證明高濃度化療藥物集中在荷瘤側肝臟。

10月11日，趙叔再次入院，CT掃描發現殘余肝體積由380ml增加到720ml，健康肝體積比例由31%增至58%，已經具備二期手術條件。10月13日，趙叔接受了二期腹腔鏡右半肝切除手術。

何曉順受訪時表示：「術後病理顯示，患者肝癌腫瘤完全被滅活了，腫瘤完全壞死，大大超出了我們的預期。另外，腫瘤接受了數倍於常規濃度的治療量，患者卻沒有出現任何惡心嘔吐、脫發癥狀，肝功能都是正常的，這說明他沒有遭受任何化療藥物毒副作用。」

10月25日，中山七院舉辦器官醫學研究院成立儀式。發布會上，何曉順指出世界首例「肝癌定向治療術」是器官醫學領域的又一項重要實踐，有望引領腫瘤化療進入「器官治療」時代。