深圳搶人才｜95後人才最愛哪個內地城市？深圳超越北京奪冠

11月2日發布的《中國城市人才吸引力排名：2023》報告顯示，「95後」內地人才傾向前往東部地區，尤其是長三角、珠三角城市群。值得注意的是，在排名前35名的城市中，有7個城市來自粵港澳大灣區。其中，深圳超越北京位居榜首。



編者按：2022年深圳從在城市吸引力排名第二，此次首次反超北京，成為全國第一。深圳除了擁有華為、騰訊、平安著名企業，更有95後注重的創新環境和文娛產業。



報告顯示，中國共有約2.6億95後人口（1995-2009年出生人群，現為14-28歲），勞動年齡的95後人口約2億人（16-28歲）。從行業看，95後更多分布在新興行業，其流動人才在IT行業佔比為24%，高於全國總體流動人才的21%，而在地產行業佔比14%，明顯低於全國總體流動人才的18%。

「95後」流動人才最多的前三行業是IT/通訊/電子/網際網路、房地產/建築業、生產/加工/製造，分別佔比23.8%、14.1%、13.9%，合計佔比51.9%，較去年上升2.8個百分點，集中度小幅上升。

從「95後」人才吸引力指數看，深圳、北京、上海位居前三，廣州、杭州、南京、成都、蘇州、無錫、青島位居前十。值得注意的是，在排名前35名的城市中，有7個城市來自粵港澳大灣區。

大灣區城市中，除了首位的深圳以及排名第四的廣州外，還有排名12的佛山，排名15的東莞，排名16的珠海，排名25的中山以及35名的惠州。

北京在「95後」內地人才吸引力上，首次輸給深圳。(新華社)

「95後」年輕人選擇就業城市不僅關注薪資

報告顯示，「95後」年輕人才成長於經濟高速增長時代，生活富足，更傾向工作發展和享受生活的平衡，選擇就業城市不僅關注薪資，還關注創新環境和文娛產業發展情況。

從總體結果看，「95後」人才傾向前往東部地區，尤其是長三角珠三角城市群。在前50強中，東部、中部、西部、東北地區分別有37、6、5、2個；一二三四線分別有4、28、16、2個，分別佔一二三四線城市數量的100.0%、80.0%、19.8%、1.1%；長三角、珠三角、京津冀、成渝、長江中游城市群分別有18、7、3、2、3個。

華為深圳總部的5G公園。（視覺中國）

報告提到，人口是經濟社會發展基礎，人才更是第一資源，在老齡化、少子化背景下，多數城市面臨年輕人口萎縮、人口快速老化問題，近年來各城市紛紛加入「搶人大戰」，搶人才也是搶年輕人口。「95後」人才多數是職場新人，年輕且有活力，其流動對社會經濟發展有重要影響。

報告認為，要充分尊重人口和產業向優勢區域集聚和城市發展的客觀規律，立足各地比較優勢，順勢而為。同時進一步深化推進戶籍制度改革，讓人才加速流動。報告還提到，可以最佳化城市群內部的空間結構，推動完善產業結構、公共服務和交通設施等佈局，以推進公共服務的均等化。

深圳將再加入搶人才行列?

據了解，過去深圳市曾經有針對人才的住屋補貼，2016年深圳將全日制本科生、碩士、博士的租房相關補貼從6000、9000、12000元分別提高至15000、25000、30000元，2017年落戶門檻放寬至35歲以下專科學歷人才，對新引進的兩院院士和傑出人才、地方級領軍人才、後備級人才分別給予300萬、200萬、160萬的獎勵。

但該計畫在2021年取消，有分析稱深圳要「退出搶人才」行列。不過，近日深圳市委人才工作領導小組發出實施更積極、更開放、更有效人才政策通知，當中包括「促進人才高質量發展」30點意見，提出聚焦高新技術等領域，引進境內外知名大學畢業生及專才落戶深圳，並承諾在住房、子女入學、父母落戶等方面提供便利，包括租房補貼等，釋放出積極的訊號。