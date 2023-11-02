深圳搶人才｜倡4計劃吸全球青年與創業人才　提供租房補貼等措施

香港正搶人才之際，深圳市委人才工作領導小組近日發出實施更積極、更開放、更有效人才政策通知，當中包括「促進人才高質量發展」30點意見，提出聚焦高新技術等領域，引進境內外知名大學畢業生及專才落戶深圳，並承諾在住房、子女入學、父母落戶等方面提供便利，包括租房補貼等。



在「不唯地域引進人才」分項中，提出「頂才匯」、「企才匯」、「創才匯」及「青才匯」4個吸納人才計劃。當中的「頂才匯」聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源汽車、新型儲能、高端裝備、海洋、低空經濟、新材料等9個領域，引進全球頂尖人才，提供事業平台、科研經費、團隊支持、生活保障等一籃子「政策包」，對企業聘用清單內人才給予補貼。



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深圳市委人才工作領導小組印發的《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，從人才引進、人才培養、開發人才、用好人才、服務人才等五方面發力，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，為深圳加快建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心、全方位打造創新之城提供堅強人才支撐。

在住屋方面，深圳提出為人才配租或配售保障性住房，擴大配租房源有效供給。對租住非保障性住房的人才，按標準發放租房補貼。出台人才安家補貼政策。在人才、科技、產業集聚區域建設一批高品質國際化人才社區，實現人才職住平衡。

同時亦會為落戶深圳的人才打造教育養老醫療配套宜居環境，對其子女申請轉入深圳市義務教育階段學校就讀，按規定予以保障，並為人才父母落戶深圳提供便利，建立高層次人才醫療諮詢服務專員，提供醫療諮詢意見和就醫服務保障。