深圳搶人才　孫玉菡指有匯聚效應　香港有自家優勢：唔一定要學人

港府近年積極搶人才，而鄰近的深圳近日就印發人才政策通知，提出30條意見「更積極、更開放、更有效」搶境內外人才。勞工及褔利局局長孫玉菡今日（3日）在電台節目稱，香港不一定要學別人搶人才「招數」，因每個大城市吸外來人才是根據該城市吸引力及需求。孫玉認為，雖然港府不打算提供住屋津貼，但本港是自由社會出入方便，加上教育及發展機會都不錯，認為此方面比提供物質資助更有助吸引人才。



孫玉菡出席港台節目時，香港不一定要學別人的搶人才的「招數」。（ 廖雁雄攝）

深圳市委人才工作領導小組公布的《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，提出多項措施吸納境內外人士，包括提供生活補貼，並為他們解決子女教育、住房等問題。

孫玉菡：自由開放比資助更有助吸引人才

孫玉菡出席港台節目回應指，每一個大城市去吸外來人才都是根據城市吸引力及需求，「香港我又覺得唔需要一定要學人哋啲搶人才嘅優惠方法」，又指深圳與港為鄰近地方，一同搶人才可能有匯聚效應。他認為，本港有一定的優勢，如本港的制度、自由社會、出入方便，加上教育資源及發展機遇，認為此方面比提供物質資助更有助吸引人才。

香港已有住房壓力 不打算提供住屋資助吸引人才

他補充，香港不打算整體提供租金住屋資助，因香港已有住房壓力，但部份行業如創科都會有少部分的人才公寓供人才入住。孫玉菡重申，教育、發展機遇是最為重要，香港好的中小學亦更多，而港府亦有措施協助人才的子女入學。

最低工資檢討報告書有談及周期問題

另外，他又提到最低工資檢討機制，指最低工資委員會已在上月底交報告予特首，勞福局會在收到報告後積極研究，並在半年後決定未來路向並向公眾公布。外界關注相關報告會否提及為最低工資設立方程式，孫玉菡未有正面回應，僅指報告書有談及周期的問題，亦有談及如改變周期採取什麼形式得出最低工資較為有效。