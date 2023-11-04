北大清華在列！百所高校與雄安新區簽署共建引才工作站合作意向書

10月28日，「百所高校雄安行」活動圓滿落幕，雄安建設迎來了一個新的里程碑。為促進畢業生高質量就業創業，搭建高校與雄安新區企事業單位合作橋梁，引導畢業生投身雄安新區發展建設，包括北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、復旦大學、上海交通大學、西安交通大學、中國科學技術大學等百餘所高校與雄安新區簽署共建引才工作站合作意向書，23個校企、校地產學研項目集中簽約。



多所大學將在雄安開設校區

今年9月，首批擬疏解到雄安新區的北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）四所高校聯合發起成立雄安高校協同創新聯盟。

目前，4所京校的總體規劃均已出爐，正積極推進「一校兩區」協同發展，預計於2025年秋季對外招生，2035年全部搬遷完畢。

雄安高校協同創新聯盟成立。（網絡圖片）

北京交通大學

2022年10月，北京交通大學，經過一系列的總體規劃會和方案展示師生集體投票後，最終選定方案。2023年9月，北京交通大學雄安校區用地選址正式釘樁定位。

未來，雄安校區和北京海淀校區優勢互補，協同發展，一起成為學校人才培養、科學研究、服務國家重大戰略、服務北京國際科技創新中心建設的重要基地，共同為北京交通大學建設特色鮮明世界一流大學提供有力支撐。

北京科技大學

2023年8月，北京科技大學雄安校區建設項目指揮部入駐揭牌儀式在雄安新區舉行，標誌著指揮部正式入駐雄安新區。

北京科技大學雄安校區的建設頗有特色。整體理念：一是打造人文傳承的北科新苑。二是建設前沿創新的智慧平台。三是建構藍綠相融的城市校園。四是營造圈層復合的活力社區。

北京林業大學

2023年1月，經師生投票、校內外專家意見，北京林業大學確認了總體規劃方案。該校的雄安校區位於雄安新區啟動區和起步區第五組團東北部，佔地面積約2200畝，距離北京校區直線距離約110公里，將與北京學院路校區共同承擔起建設紮根中國大地世界一流林業大學的責任與使命。

北京林業大學雄安校區未來圖景。

目前，總體規劃方案最佳化，及各專項規劃工作已全面展開。

中國地質大學（北京）

2023年7月，中國地質大學（北京）發布消息，該校雄安校區預計將於2025年底完成一期建設並投入使用，滿足10000名學生的辦學需求。

中國地質大學的雄安校區預計將於2025年底完成一期建設並投入使用。（網絡圖片）

中國地質大學（北京）表示，將繼續發揮學校傳統優勢，持續加大北京校區建設力度，全面提升北京校區高層次人才培養、高水平科技創新、高品質社會服務和國際合作交流功能，傳承和發揚學校歷史發展底蘊，圍繞首都「四個中心」功能定位，努力將其打造為地學高層次拔尖創新人才培養基地、國際地學交流合作中心；高標準、高品質推進雄安新校區建設，實現校園面積的實質性擴展，辦學品質的整體性提升，打造地球系統科學及新興交叉學科融合創新研發人才培養基地、國際地學前沿科技中心。

此外，包括北京大學、清華大學在內的8所高校也有佈局雄安新區的計劃。2017年北大與河北省達成五大共識：將在雄安新區建立 一流醫學中心、北大光華管理學院分院等。2023年2月， 北京大學人民醫院雄安院區完成調研報告，年內將開工建設。

清華大學則考慮把雄安新區作為學生創業創新聯盟基地。2021年5月，清華大學雄安醫院已經啟動建設。2023年3月，副校長考察雄安新區，表示將協同推動SSMB大科學裝置建設。