恩平地震｜今年廣東已發生16次地震　進入地震活躍期？專家解讀

據中國地震台網測定，昨晚（11月04日）19時24分廣東江門市恩平市發生4.3級地震，震源深度8千米。本港天文台地震網絡亦偵測到市民報告的本地有感地震。

受地震影響，深湛鐵路開平南至陽江站間臨時封鎖，部分車站限速運行，列車出現不同程度延誤。

據《新民晚報》統計，截至昨日，今年以來廣東發生2.5級以上地震已有16次，其中震級最大的是10月23日03時20分發生在汕頭市南澳縣海域的5.0級地震。該地距離此次江門恩平4.3級地震少於15天。

有民眾疑惑，今年發生在廣東的地震相比往年更頻繁。廣東地震是否進入活躍期？對此，有專家表示，目前的廣東地區地震活動仍處於正常範圍。



廣東省地震局昨晚表示，地震震中位於廣東省江門市恩平市大槐鎮附近，截至4日20時00分，共發生餘震5次，最大餘震1.3級。江門市恩平市在本次地震中震感強烈，廣州、深圳、澳門、香港、東莞、佛山、陽江、湛江、茂名、中山、珠海有震感。

受地震影響，「廣州南車站」發布消息稱，為確保列車及旅客安全，深湛鐵路開平南至陽江站間臨時封鎖，陽江站至陽西站間限速運行。深湛鐵路客運列車將出現不同程度延誤。

今年廣東發生16次2.5級以上地震

通過梳理國家地震科學資料中心的最新地震資料發現，截至11月4日，今年以來廣東發生2.5級以上地震已有16次，其中震級最大的是10月23日03時20分在汕頭市南澳縣海域發生的5.0級地震。距離此次江門恩平4.3級地震少於15天。

今年廣東已發生16次2.5級以上地震。

根據國家地震科學資料中心數據，截至11月4日，今年以來廣東河源共發生地震8次，佛山共發生地震3次，陽江共發生地震2次，湛江共發生地震1次，汕頭共發生地震1次，江門共發生地震1次。

對比過去，2022年廣東發生的2.0級以上地震為7次；2021年為5次，2020年為7次，2019年為6次，2018年為6次。今年地震次數明顯增加，對此，有網民提出疑問，是否廣東進入地震活躍期？

廣東地震活動屬於正常範圍

今年10月，廣東地震台副台長王力偉介紹，從現有資料判斷，目前廣東處於地震活動第二個大周期的第5地震活躍幕，進入地震相對活躍階段；但從廣東省乃至華南地區看，目前的地震活動仍處於正常範圍。

此外，廣東地處東南沿海地震帶的中段，全省18個沿海地級市大都位於地震活動較為活躍的區域。廣東省內有5個地震活動帶，包括泉汕地震帶、河源邵武地震帶、蓮花山地震帶、粵西地震帶，和雷瓊地震帶。

近100年來，發生在廣東內陸及近海地區的6級以上地震約12次。最大一次發生1918年的廣東汕頭南澳，震級為7.3級。雖然廣東是華南強震活動的主體地區，但據1970至2022年廣東地震數據，廣東52年來發生近六萬次地震，絕大多數是3級以下的低震級地震。且廣東地區的建築物抗震設防需求為能達到6度至8度，理論上，5級左右的地震致災風險很低。

值得注意的是，河源是廣東地震高發區，52年來共發生地震近3萬次，這意味著廣東過半的地震發生在河源；其次是陽江、汕頭、韶關，江門排在第5位。