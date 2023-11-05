昆明清潔工跌入垃圾池　身體被壓爛當場死亡　目擊者：只剩一攤血

雲南省昆明市西山區日前發生一起死亡事故，2名清潔工在垃圾池工作時，不慎跌入裏頭，結果當場被運轉中的機器壓爛身亡，根據現場民眾直擊，他們遭機器無情壓死，不僅當場死亡，身軀還被壓出血水來，場面怵目驚心。



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綜合陸媒報導，這起事件發生在本月3日早上，2名清潔工人在昆明市西山區某座垃圾轉運站處理垃圾，過程中他們得將垃圾倒入集中池，不過因垃圾量太大，開始出現堆積的情況，於是他們便站上集中池邊緣，試圖將狀況排除，殊不知兩人腳滑，雙雙掉入池子內。

令人感到震驚的是，集中池正上方為運轉中的機器，負責將落入集中池的垃圾壓扁，而兩人掉進池子內，就直接被該機器給壓爛，當場死亡。附近目擊者說道：「那裡有一個很大的坑，2人往裡面倒垃圾，但垃圾沒有弄下去，他們就在那裡鏟開，沒想到就掉下去了，接著機器就從上面壓下來，壓到最下面，人都沒有完整的了，好像只剩一攤血水。」

警方獲報後抵達現場，隨後他們對外說明，這起事件屬於工安意外，排除刑案的可能性。

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