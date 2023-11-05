疑新冠感染「鏡面BB」激增？上海長沙兩醫院內臟反位嬰兒增4倍

11月2日，上海交通大學和同濟大學的研究人員在《新英倫醫學雜誌》（NEJM）發表文章，稱位於上海和長沙的兩家醫院報告胎兒內臟反位發病率增加四倍，共出現52例全部反位病例和四例部分反位病例。該文章指出，新冠感染與胎兒位置反轉之間可能存在關係。



「鏡面人」即心臟、肝臟、脾臟、膽等器官的位置與正常人相反，其具體病因尚未明確，發生率一般為：「全部反位病例六千分之一到八萬分之一，部分反位發生率低於一百萬分之一」。內臟反位是一種罕見的先天性疾病，病因不明，通常與妊娠早期內臟側化過程中的形態發生異常和纖毛功能障礙相關。

一般胎兒早期發育時出現，多數在孕20到24周左右行超聲結構篩查時發現。如果只是單純性的內臟反位，臟器結構正常且沒有遺傳綜合症，其生理功能與正常人一樣，對健康與生活不會造成太大影響。

11月2日，上海交通大學和同濟大學的研究人員在《新英倫醫學雜誌》（NEJM）發表文章，稱國內兩所醫院2023年1月到7月的胎兒內臟反位病例激增，共出現52宗全部反位病例和4宗部分反位病例，這是歷史同期水平的約4倍。

根據二個醫院的臨床數據，在2023年的前7月個月，二個院的胎兒內臟反位的發生率是2014年1月至2023年7月間的四倍。其中，發生率在2023年4月達到高峰，之後並保持高水平。文章末段指出，須進一步研究胎兒內臟反位發病率增加四倍是否與新冠感染有關。