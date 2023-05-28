武漢夫婦誕下罕見臟器反位「鏡面寶寶」　出現概率為百萬分之一

「鏡面人」（Mirror people），指心臟、肝臟、脾臟、膽等器官的位置與正常人相反的人群，發生幾率約為幾百萬分之一，目前，醫學對其現象成因未有科學定論。

近日，武漢一對夫妻順利誕下一個「鏡面寶寶」，引發關注。醫生介紹，如果只是單純性的內臟反位，對健康及生活不會造成太大影響。



據內媒《紫牛新聞》報道，湖北武漢的小雯（化名）今年25歲，懷孕產檢時，醫生發現胎兒的心臟、肝臟、脾臟、膽等位置剛好與正常胎兒相反，心臟、脾臟位於體內右側，肝臟位於左側，與正常臟器呈現「鏡中像」，判定胎兒是個「鏡面寶寶」。

醫生經過產前詳細的結構超聲檢查、胎兒超聲心動圖檢查以及羊水穿刺胎兒染色體微陣列分析，排除了胎兒內臟結構異常和染色體異常。 5月20日，小雯順利產下一名男嬰。

湖北武漢一對夫婦順利誕下一個「鏡面寶寶」。（圖 / 紫牛新聞）

南京鼓樓醫院婦產科主任李潔表示，「鏡面寶寶」的出現概率在百萬分之一，通常包括心臟反位、胃反位、肝臟膽囊反位等，目前病因不明確，在胎兒早期發育時出現，多數在孕20-24周左右行超聲結構篩查時發現。如果只是單純性的內臟反位，臟器結構正常且沒有遺傳綜合征，其生理功能與正常人一樣，對健康與生活不會造成太大影響。

湖北武漢一對夫婦順利誕下一個「鏡面寶寶」。（圖 / 紫牛新聞）

李潔同時提醒，懷孕期間定期進行產檢非常重要。 如果寶寶檢查出「鏡面」這樣特殊的生理結構，需要進行遺傳諮詢，並進行羊水穿刺檢查排除遺傳綜合征。 如果只是單純性的內臟反位，可繼續妊娠，加強孕期監護，接受「鏡面寶寶」出生後的護理指導等。