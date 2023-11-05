腰腹隱痛不在意　江蘇婦左腎長滿結石形似「鹿角」　微創手術取出

《現代快報》報道，近日，江蘇南通45歲的王女士（化名）自覺左側腰腹隱隱作痛但未有在意，後因疼痛加劇入院檢查，查出左腎「長滿結石」，形似「鹿角」。最終，醫生通過微創手術，耗時1個鐘將大部分結石碎裂後吸出。



據介紹，腎結石是在腎臟中形成的小石頭。當尿液中的某些礦物質濃度過高時，可形成結晶，結晶不斷聚集、增大，最終形成腎結石。「鹿角狀腎結石」因形狀巨大且複雜，手術難度大、感染性休克及出血風險高，是最難治療的腎結石類型之一。

南通市中醫院泌尿外科主任解呂中表示，王女士來到醫院後，檢查結果顯示，她的左腎長滿結石，形狀似一只鹿角。經專家會診，醫院決定為王女士採取經皮腎鏡碎石取石術這一微創手術進行治療，「簡單來說就是用B超或者X線定位，經皮膚在腰部打一個洞並置入腎鏡，利用鈥激光、氣壓彈道、超聲碎石將結石打碎，沖出結石或直接吸出結石。」

王女士的報告。（現代快報）

經過五天抗炎治療，醫院耗費1小時完成微創手術，醫生選取距離腎皮質最近的目標腎盞，進行精準穿刺，吸出結石。術後，王女士僅腎上盞有小結石殘留，後續可通過體外碎石或者軟鏡輔助處理即可。後續，醫院還將進一步跟蹤隨訪病情、全程管理。

醫生正在手術中。（現代快報）

醫生提醒，日常生活中，如有腰痛、腰脹的情況，應盡快到正規醫院進行檢查。如果查出確實患有結石，要盡快對癥治療，避免出現結石多發或增大的情況。如有患病，生活中可多飲水、適度運動、避免受涼、定期復查等習慣。