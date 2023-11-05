內地多地醫院兒科門診爆滿　醫生：已現肺炎支原體及流感交叉感染

內地多地近期受肺炎支原體感染及流感夾擊，官媒《人民日報》5日報道指，河南、河北、廣西等地多家醫院的兒科門診患者數量仍處於高位運行狀態，患者疾病主要以呼吸道疾病為主。



在首都兒科研究所，前往急診室、輸液室的兒童及家屬。（《人民日報》）

報道指，在北京朝陽醫院常營院區兒科門急診的候診走廊上，兩排座椅幾乎全都坐滿。北京友誼醫院則稱，自9月上旬以來，隨著支原體肺炎及其他呼吸道疾病的迅速傳播，北京友誼醫院兒科就診人數不斷攀升，兩個院區日均門急診量可達1600-1800人次以上。

首都兒科研究所的工作人員也表示，近期該院日門診量均在2000人次左右，「小夜門診都800多人」。

醫生：已現肺炎支原體及流感交叉感染

河南的情況也類似，河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫師周榮易表示，「目前兒科就診一直處於接近飽和狀態，我們這邊兒科周均門診量接近2萬，日均接近三千。主要以兒童呼吸系統疾病為主，佔比在60%左右，主要是咳嗽、肺炎為主，目前已出現流感與支原體交叉感染情況，部分孩子幾天後出現肺炎」。

在北京朝陽醫院常營院區輸液的兒童。（《人民日報》）

廣西柳州市婦幼保健院兒科門急診量也持續高位，日均接診量達1300人次以上，兒科病區滿負荷運轉。

報道引述多位兒科醫生解釋，「今年是支原體流行大年，加上現在是流感季等多重因素的影響，導致兒童咳嗽等感染，讓兒科門診量變多」。

報道又指，內地多家醫院採取一系列措施保障患者就醫，很多醫院選擇堅持中午「連一連」、晚上「延一延」，並增設兒科晚間門診或兒科病區等。