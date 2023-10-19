內地多地支原體肺炎病例激增以兒童為主　有醫院急加過百病床應對

內地多地醫院近期肺炎支原體感染（又稱支原體肺炎、肺炎支原體肺炎）患者激增，且以兒童為主，其中河南有醫院的兒科部甚至因此加了100多張病床，也有家長在社交平台感嘆「躲過了新冠，躲過了甲流，沒躲過支原體肺炎」。據悉，今年肺炎支原體感染發生期提前，並出現了低齡化的特點。有兒科醫生指出，今年可能是支原體肺炎流行大年。



內媒報道指出，北京、上海、廣州等多地兒童醫院內科門診接診的患兒增多，主要是肺炎支原體肺炎感染。其中，北京兒童醫院順義園區有醫生表示，自9月1日開學，兒內科接診的患兒就顯著增多，其中一半以上都是肺炎支原體感染引發呼吸道症狀的患兒。而今年7月以來，上海兒童醫學中心收治了近400名支原體肺炎患兒，佔比相比往年翻了一番，達到80%左右。

廣州方面，中秋國慶假期間，廣州市婦女兒童醫療中心珠江新城院區發熱門診最高單日接診量破千，以呼吸道感染為主，其中肺炎支原體感染佔比較大。「往年，一個季度就呈下降趨勢，而今年卻持續了5個多月」，兒內科門診專科主任李淑華表示，肺炎支原體感染陽性率6月起開始上升，目前兒童各種呼吸道感染來勢洶洶，就診的患者中除了感染呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、鼻病毒、流感病毒外，有20%至30%的患者感染了肺炎支原體，佔比較大。

另外在鄭州，河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科病區近期也接了諸多小患者，有醫生近日透露病房加床加到100多張，門診接診量也驟增。

據今年2月國家衛生健康委印發的《兒童肺炎支原體肺炎診療指南（2023年版）》介紹，肺炎支原體肺炎指肺炎支原體感染引起的肺部炎症，可以累及支氣管、細支氣管、肺泡和肺間質。

其多見於5歲及以上兒童，但5歲以下的也可發病。主要臨床表現為發熱、咳嗽，可伴有頭痛、流涕、咽痛、耳痛等，發熱以中高熱為主，持續高熱者預示病情重。咳嗽可劇烈至類似百日咳。部分患兒有喘息表現，多見於嬰幼兒。而和往年相比，今年支原體肺炎出現了低齡化的特點，一些3歲以下的兒童也有發病。

有家長在社交平台感嘆「躲過了新冠，躲過了甲流，沒躲過支原體肺炎」。（小紅書）

目前，肺炎支原體肺炎沒有可針對性預防的疫苗。據北京朝陽醫院兒科副主任醫師常賀生介紹，肺炎支原體既非細菌亦非病毒，而是一種非典型病原；雖然肺炎支原體感染不屬於傳染病，但其具有傳染性，主要通過飛沫傳播。

至於外界關注的肺炎支原體肺炎是否會出現「白肺」，河南省兒童醫院鄭東新區呼吸科主任湯昱解釋，肺炎支原體所說的白肺，實際跟醫學上所說的白肺是不一樣的。其在影像學上表現為肺部有局部肺段或者肺葉感染所導致的，主要是由於分泌物或者肺泡滲出所導致的氣道堵塞，在影像學上表現是肺實變的一些改變。

據悉，通常而言，「白肺」是指急性呼吸窘迫綜合征，主要發生在重症感染時，雙肺彌漫性病變，進展迅速，其症狀和嚴重程度都與支原體肺炎不同。

圖為東莞一名6歲患因肺炎支原體感染導致「白肺」。（東莞市婦幼保健院）

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾則表示，新冠疫情前，每隔3到7年，肺炎支原體就會有一次比較大的流行。但過去3年受疫情防控措施影響，呼吸道疾病的發病率有所下降。然而，這種情況也可能導致免疫力不足的問題，尤其對於兒童而言。伴隨疫情防控措施調整，今年感染人數有可能會較往年有明顯增加。而一旦確診或高度懷疑是肺炎支原體感染，可以用抗生素治療，一般首選的是大環內酯類，如阿奇黴素。

另外，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院寶山分院兒科主治醫師劉茂松表示，該症的感染沒有季節性，全年都會感染，開學季後人員相對集中，又碰上流感等病毒，多重因素才造成近期門急診及發熱門診的就診高峰。他又指，今年會不會迎來高峰不好說，但目前來看，「還沒有達到我們最忙的那種程度」。