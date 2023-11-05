大阪飛上海客機下降時24歲男欲開艙門　乘客見狀驚叫「要幹甚麼」

11月3日，吉祥航空從大阪關西飛往上海浦東的HO1338航班在下降過程中，一名24歲男乘客擅自操作飛機艙門手柄，準備打開應急艙門，被機組人員和其他乘客及時發現並制止。航班安全落地後，涉事旅客被移交警方接受調查。



一名24歲男乘客擅自操作飛機艙門手柄，準備打開應急艙門，被機組人員和其他乘客及時發現並制止。（《極目新聞》）

綜合內媒《極目新聞》等報道，航班上一名乘客表示，事發時飛機正在降落過程中，涉事男子突然要去開艙門，有乘客看到情況後，大喊問他「要幹甚麼」，隨後機上乘務人員和乘客一起制止這名男子，「我們正常下飛機就走了，沒有耽誤我們行程，他（涉事乘客）被留下來了」。

吉祥航空的通報證實事件，又指涉事24歲男乘客已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

熟悉航空法律實務的四川鼎尺律師事務所律師胡磊表示，「飛機處於增壓狀態下打開艙門，不僅客艙內乘客在高風噪的情況下會有嚴重的不舒適感，而且飛機應急撤離滑梯會釋放，機組對飛機的操縱會被嚴重影響，機下人員也會有安全風險，稍有不慎就會有嚴重後果」。

胡磊表示，在沒有造成嚴重後果的前提下，根據《治安管理處罰法》規定，「盜竊、損壞、擅自移動使用中的航空設施，或者強行進入航空器駕駛艙的，處十日以上十五日以下拘留」。對於此次發生的意圖開啟飛機應急艙門的行為，公安機關可以進行行政處罰，造成嚴重後果的，更可能適用「以危險方法危害公共安全罪」追究刑事責任，「一旦該乘客打開艙門釋放了應急撤離滑梯，乘客更將面臨航空公司至少十萬元（人民幣）的索賠」。