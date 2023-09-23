旅客突發心臟不適　祥鵬航空成都飛天津班機緊急備降太原以救人

祥鵬航空一架成都天府飛天津的8L9947航班日前緊急備降山西太原。周五（22日），祥鵬航空對外通報相關情況，據了解，備降原因是為了救治機上突發疾病旅客。



事發於本月20日，當日上午約10點許，涉事航班正在西安區域9500公尺高度巡航，詎料一名女性旅客告知空姐自己心臟不適。當時她已經呼吸困難，腿部抖動嚴重，精神狀態不佳，但其自述沒有病史、無自備藥，無同行人員。

乘務長於是立即透過客艙廣播尋找醫生，又安排空姐將狀況通報至機長，並給患病旅客一邊吸氧，一邊安撫其情緒，讓她保持清醒，還按摩其四肢。隨後，機組將患病旅客及航班狀況通報至區域管制，考慮需備降，主動申請雷達引導；並透過衛星電話與祥鵬航空AOC（運轉控制中心）聯繫，通報機上狀況，溝通處置方案。經空地協同，考慮到事主情況無明顯好轉，並評估附近機場天氣等因素，航班決定準備降至太原。

之後，祥鵬航空啟動三級緊急應變，要求各單位依照保障程序進行緊急處置工作；而機長冷靜應對，申請大速度直飛、優先著陸及地面急救。最終，航班成功備降至太原機場，地面急救人員立即上機查看患病旅客狀況，將其送往醫院就醫。據悉，當時她情況已有改善。

及後在機上緊急氧氣瓶等設備進行核實、補充，滿足放行條件後，航班於當日11點46分順利重新起飛，並於12點37分抵達天津。