河南醫院爆拖糧超過1年！衛健委回應「沒錢」　醫生護士齊聚抗議

11月3日，河南汝州市婦幼保健院被曝拖欠職工工資一事引發關注，網傳影片可以看到大批醫護聚集在醫院門口，大喊「生活無法維持」。內媒詢問汝州市衛健委拖欠工資一事，得到的回應卻是「沒錢」，目前不知道如何解決。



內媒指出，11月1日汝州市政府在參加平頂山廣播電視台《黨風政風熱線》節目時曾就此事作出回應。汝州市政府指出受出生人口下降、疫情衝擊等多種因素影響，醫院業務急劇下降，收入銳減，導致入不敷出，職工工資發放不及時，下一步，醫院將努力增加業務收入，儘早解決工資拖欠問題。



汝州市婦幼保健院

此前網傳影片顯示，一群身著白大褂的醫務人員聚集在一起，與此同時，一名女性醫務人員則高喊「生活無法維持」。汝州市婦幼保健院工作人員稱其已被拖欠工資一年多，醫保、公積金等亦未予繳納。

11月3日，有媒體向當地衛健委相關工作人員求證此事，記者詢問「啥原因拖欠工資呢？」，對方則回應「沒錢」。對於「醫生的訴求咱們怎麼解決呢？」，該衛健委人員則稱「不知道」。汝州市婦幼保健院及汝州市衛生健康委員會，未有進一步回應。

據了解，11月1日，汝州市委副書記、市長劉國朝，副市長鄭華永等在參加平頂山廣播電視台《黨風政風熱線》欄目時，曾就上述拖欠工資事件作出回應。稱醫院受到人口下降、疫情衝擊等多種因素影響，業務急劇下降，收入銳減，導致入不敷出。醫院將努力增加業務收入，儘早解決工資拖欠問題。

湖南醫院突通知解聘 全體員工一夜之間被迫失業

值得關注的是，有財政困難的醫院並非孤例。湖南益陽康雅醫院11月1日晚突然發布通知，指於益陽市中心醫院近期將正式接管康雅醫院，決定於11月30日和全體員工正式解除勞動或聘用協議，令全院員工一夜之間被迫失業，引發關注。市衛健委負責人表示，事件正在處理中，目前正在和醫院員工溝通協商。