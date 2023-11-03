湖南10歲男童突遭阿拉斯加犬咬傷　血流如注送ICU救治　母：心碎

內地再有孩童遭狗攻擊，引發關注。周三（1日）下午，湖南省邵陽市城步苗族自治縣丹口鎮10歲男童軒軒（化名）放學後，在學校附近被大型犬只阿拉斯加咬至重傷，渾身帶血，隨後輾轉5間醫院，截至周五（3日）上午仍在湖南省兒童醫院ICU病房內搶救。軒軒母親表示，當時狗壓在她兒子身上亂咬，「要不是有人救，後果不敢想」。



據了解，軒軒的父母平時在深圳打工，軒軒則隨爺爺住在丹口鎮羊石中心學校附近的出租房。周三下午5時，軒軒放學回家，走出學校約50米後，與一隻體型大、差不多有100多斤重的阿拉斯加犬相遇，隨後狗突然撲倒軒軒亂咬一通。附近一名老翁聽到慘叫聲後趕來救援，用棍子撬狗的嘴，狗鬆嘴後被趕走。之後，渾身是血的軒軒忍痛爬起回家，途中與趕來的爺爺相遇後被送醫。

城步縣人民醫院收治軒軒後見病情嚴重，建議轉至邵陽市救治，隨後2日內，軒軒先後在邵陽市中心醫院、邵陽市中西醫結合醫院、長沙第一醫院救治，最後轉至湖南省兒童醫院ICU病房。病歷載明，軒軒枕部可見多處頭皮裂傷，右側耳廓部分缺如，右側肩部皮膚裂傷，傷口均已紗布覆蓋包紮。

鎮政府一名工作人員稱，狗主也住在學校附近，平時狗是栓養的，但軒軒被咬前，狗沒栓好，跑了出來。事後，內媒曾多次致電狗主陳先生，但後者稱自己有事，不方便接受採訪。鎮綜合執法大隊一名負責人則稱，狗主稱涉事阿拉斯加犬打了4針疫苗，有證。到了周四（2日）晚，丹口鎮官方人員已將狗打死。

「兒子的後腦勺有好長的口子，看得心碎」，軒軒母親稱，現時狗主已墊付了1萬元醫藥費，治療已花費近2萬元。周五，當地官方人員趕到湖南省兒童醫院，對她表示會就軒軒的後期治療會想辦法。

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這並非近期內地首宗引起公眾關注的小童被狗咬傷事件，10月16日，四川崇州市也有一名2歲半女童遭大型犬洛威拿撕咬受重傷。

網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗，直到清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。事後，咬傷女童的黑色羅威納犬主人唐某已被崇州警方依法刑事拘留。