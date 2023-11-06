何立峰任中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記

據內地官媒《金融時報》6日報道，副總理何立峰以中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記的頭銜出席中央金融工作委員會的會議，顯示何立峰已任中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記。



內地官媒《金融時報》報道指，11月3日，中央金融工作委員會召開會議，傳達學習中央金融工作會議精神，中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議並講話，強調學習貫徹中央金融工作會議精神是金融系統當前最重要的政治任務，各金融單位黨委（黨組）主要負責同志要帶頭學習、帶頭宣講、帶頭貫徹，帶動全系統在貫徹落實會議精神上走深走實。

以上報道顯示，何立峰已任中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記。

2023年3月，中共中央、國務院印發了《黨與國家機構改革方案》，組成中央金融委員會及中央金融工作委員會。中央金融委員會是決策議事協調機構，中央金融工作委員會是派出機構，聯署辦公。

中央黨校（國家行政學院）副教授張克曾指出，組建中央金融委員會和中央金融工作委員會是本輪黨和國家機構改革對金融管理體制進行了一次系統性、整體性重構。中央金融委員會在黨的歷史上是首次設置。主要職責有兩大方面，一是維護金融穩定，二是促進金融發展。這充分反映出黨中央對金融工作的極端重視。改革方案顯示，原國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。這說明防範化解金融風險是金融工作的永恆主題。「要持之以恆防範和化解金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。」