內媒：沃華醫藥董事長、｢中國巴菲特｣趙丙賢由香港回內地後遭留置

內媒《界面新聞》6日（周一）引述消息報道指，內地上市公司山東沃華醫藥科技股份有限公司（簡稱「沃華醫藥」)董事長、有「中國巴菲特」之稱的趙丙賢已於2023年7月上旬被內地有關方面留置。



報道引述知情人士稱，此前，趙丙賢一直身在香港，公司事務由其「遙控」胞妹趙彩霞執行。趙丙賢最近一次回內地後，離開時發現自己已被 「邊控」（邊境管制，即限制出境），預感不測，不久即被控制。



《界面新聞》報道指，沃華醫藥是一家專注於心腦血管中成藥領域的上市公司。公司創立於2003年，總部位於山東濰坊，隸屬於北京中證萬融投資集團有限公司。公司於2007年在深圳證券交易所上市。沃華醫藥旗下擁有多家子公司，被認定為高新技術企業。

據沃華醫藥官網介紹，59歲的趙丙賢有近三十年投資、併購、重組上市及企業經營管理經驗。1997年1月出版《資本運營論》，是國內第一部系統論述資本運營和投資銀行的專著，被評為1997年中國十大暢銷書。1991年創辦並擔任北京中證萬融投資集團董事長、總裁，北京中證萬融醫藥投資集團董事長，兼任山東沃華醫藥科技股份有限公司董事長，羅萊生活科技股份有限公司董事等。

因曾助力多家公司成功上市，趙丙賢被《華爾街日報》記者稱為「中國的巴菲特」。2010年，趙丙賢被指存在家暴、婚外情等情況，與妻子陷入離婚糾紛，轟動一時。

內地《上市公司信息披露管理辦法》第22條規定，「公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌嚴重違紀違法或者職務犯罪被紀檢監察機關採取留置措施且影響其履行職責」，上市公司應當立即披露。不過，截至目前，沃華醫藥尚未公布有關趙丙賢被留置的信息。

沃華醫藥：不了解

沃華醫藥行政部門稱不了解趙丙賢被留置一事，並表示將進一步詢問後再作回應。

此外，值得注意的是，趙丙賢擔任董事的羅萊生活科技股份有限公司在10月27日發布公告稱，趙丙賢因個人原因申請辭去其擔任的公司第六屆董事會董事職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。