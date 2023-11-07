重回1950年代？石家莊國營社大食堂宣布開業：5元可以吃飽

2022年開始，1950年代中國計劃經濟時代的產物「國營食堂」、「供銷社」重出江湖多次引發輿論熱議。根據河北省石家莊市委宣傳部微信公眾號《石家莊發布》的消息，在歷經近一個月的試營業後，石家莊首家國營大食堂已於10月30日正式開業。



據內媒報道，該大食堂是由石家莊國投集團所屬石糧集團家家惠大眾廚房食品有限責任公司負責經營。公司總經理陳峰表示，國營大食堂的定位是：為周邊幾千名居民提供便利餐飲服務，力求做到讓顧客「5元吃飽，9元吃好」（人民幣，下同）。



《燕趙晚報》報道，國營大食堂「寬敞明亮，裝修風格溫暖親切，質樸懷舊」。食堂內共擺放20張方桌，每張桌子配有四條長凳。中午11時許，已有不少民眾排隊等著吃飯，有的買好飯菜後直接在食堂裡吃，有的則打包帶回家。影片中可以看出確實有出現排隊人龍，菜色便宜到價錢以毛來計算，種類繁多。

民眾小朱表示，因為中午家裡就我自己，以前有時候吃點兒剩的，有時候點外賣省錢，「這裡（國營大食堂）的菜和主食的種類都很多，以後自己的午飯花很少的錢就能吃飽、吃好了。」

報道稱，該國營大食堂是石家莊首家國營大食堂，目的是深入貫徹落實中共市委、市政府打造「一刻鐘便民生活圈」的決策部署，積極履行國企擔當、承擔社會責任的重要舉措。

石糧集團黨委書記趙強表示，下一步，國營大食堂將把服務百姓需求和市場化經營有機結合起來，讓便民服務「抬眼可見、觸手可及、邁步可達」，真正把群眾的「需求清單」轉化為「幸福清單」。

去年11月國營食堂回歸一度引發熱議

據了解，國家住房和城鄉建設部、民政部去年（2022年）10月31日曾印發《關於開展完整社區建設試點工作的通知》稱要試點完善社區服務設施，當中提到，試點社區應規劃配建食堂等便民商業服務設施，雲南一家國營食堂開店稱「3葷2素僅19元，還送水果」，引發輿論熱議。

此外，河北省衛健委、民政廳等6個單位6月間2022年聯合發布「關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知」提到，全省2022年各市至少要建設50家營養健康餐廳（食堂），到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標。

《財聯社》指出，引發輿論熱議的源頭主要是上述兩份檔案。《財聯社》採訪住建部官員，他透露，猜測完全是誤會，「不可能一下子出現大批的國營食堂，沒有這種要求。」

報道指出，對迄今為止，國家及各地方政府均沒有發佈過任何要大規模興建國營食堂的政策或規劃。公眾對「建設國營食堂」的想法有所誤解。此前，許多內媒指出，完整社區建設國營食堂，主要是針對社區養老需求。

但對於這類國營大食堂重現，內地輿論並不一面倒看好，反應兩極。有網民指出「當初如果這種食堂能長期開下去，那麼人民公社早就成功了」、「不符合經濟規律的事還有人叫好？公社大食堂大家餓肚子的情形大家都忘了？」、「不尊重市場規律的形式主義，要麼被淘汰，要麼裹挾大家一起滅亡」，更有網民說道，「國營大食堂在在低補貼的情況下如果能競爭過私營食堂，我把自己腦袋做個模型給人當球踢。沒補貼立即死，低補貼還是死。 ​」

但亦有網民認為國營食堂符合社區養老需求，更有網民建議，「應該每個城市每個社區都推廣。」

網民點睇：

「不尊重市場規律的，最後都要付出慘重代價。」

「挺好的，特別適合老齡化社會。」

「人民公社大躍進，那段慘痛的歷史教訓顯然他們都不知道。」

「服務業要被玩死了，往計畫倒退經濟能好？」

「莫忘世上苦人多，給大食堂點贊。 反對的人大概分為三類：擔心會被動奶酪的餐飲及相關從業者；害怕會失去優越感的有錢人；為反對而反對的人。 這些都大可不必。這只是一件惠民的民生事，不必上綱上線。各項基本制度不會因此動搖，市場依舊會有多樣選擇。 願我們都能衣食無憂，願大食堂長長久久。」

