國營食堂掀熱議　住建部官員澄清：沒有大規模興建國營食堂規劃

內地日前掀起對「國營食堂」的討論，外界猜測官方是否要大量興建國營食堂。《財聯社》訪問相關熱議文件發出單位住建部的官員，他則表示，迄今為止，國家及各地方政府均沒有發佈過任何要大規模興建國營食堂的政策或規劃。該官員強調，這種猜測完全是誤會，「不可能一下子出現大批的國營食堂，沒有這種要求。」



國家住房和城鄉建設部、民政部10月31日印發《關於開展完整社區建設試點工作的通知》稱要試點完善社區服務設施，當中提到，試點社區應規劃配建食堂等便民商業服務設施，雲南一家國營食堂開店稱「3葷2素僅19元，還送水果」，引發輿論熱議。

此外，河北省衛健委、民政廳等6個單位6月間聯合發布「關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知」提到，全省2022年各市至少要建設50家營養健康餐廳（食堂），到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標。

《財聯社》指出，引發輿論熱議的源頭主要是上述兩份檔案。《財聯社》採訪住建部官員，他透露，猜測完全是誤會，「不可能一下子出現大批的國營食堂，沒有這種要求。」

報道指出，對迄今為止，國家及各地方政府均沒有發佈過任何要大規模興建國營食堂的政策或規劃。公眾對「建設國營食堂」的想法有所誤解。此前，許多內媒指出，完整社區建設國營食堂，主要是針對社區養老需求。