供銷社、國營食堂重出江湖　網民憂重回計劃經濟時代　專家反駁

國家住房和城鄉建設部、民政部10月31日印發《關於開展完整社區建設試點工作的通知》稱要試點完善社區服務設施，當中提到，試點社區應規劃配建食堂等便民商業服務設施，日前雲南一家國營食堂開店稱「3葷2素僅19元，還送水果」，引發輿論熱議。



近日湖北等地恢復成立「供銷社」、國務院領導的「中華全國供銷合作總社」發布招聘公務員的通告後亦引發關注，有網民認為「國營食堂、供銷社、完整社區」，憂心這些組織的再出現是否代表要「重回計劃經濟時代」，不過有專家、內媒反駁稱社區建食堂是要幫助老人、供銷社的復出則是為振興農村經濟。



《關於開展完整社區建設試點工作的通知》要求各市（區）選取3至5個社區開展「完整社區」建設試點，2年後全國推廣。規劃建設社區綜合服務設施、幼兒園、托兒所、老年服務站、醫療服務站等，為居民提供「一站式」服務，包辦民眾日常所需，並配備社區食堂。

據了解，「完整社區」是指為民眾日常生活提供基本服務和設施的生活單元，每個社區人口5000至1.2萬，提供完善的公共服務和管理。據了解，在通知印發前，湖南山東等地都出現由當地街道辦出資的自助餐廳。

11月2日，雲南一國營企業開幕，號稱「3葷2素僅19元，還送水果」引發輿論熱議。有網民憂心「國營食堂」的重現是否預示要重回糧票、飯票時代，亦有網民感嘆是「經濟下滑挽救民生的手段」、《澎湃新聞》等內媒則刊登評論文章稱是為了社區防老。

供銷社重出江湖引發熱議

此外，引發關注的還有「供銷社」重出江湖。《湖北日報》日前發布「湖北基層供銷社恢復重建至1373個基本覆蓋全省鄉鎮」報道。此外，內媒指出，寧夏鄉鎮級供銷合作社覆蓋率達到92.7%；重慶農村綜合服務社增至6120家，覆蓋率達76%。

供銷社在過去中國計畫經濟年代，是中小城市，特別是農村物資供應的主要管道，透過「統購統銷」的方式在物資匱乏的時代穩定物價、調控物資。

在中國陝西省蒲城興鎮西街上，還有一家蒲城縣僅存的供銷社營業，供銷社牆壁上的巨幅廣告畫，陳舊的貨架，還有櫃檯上陳列貨物的方式一下子就將人拉到上世紀80年代。（VCG）

改革開放後，市場經濟大門打開，商店林立。供銷社從「唯一」變成「之一」，失去壟斷地位。1995年，中共中央、國務院出台《關於深化供銷合作社改革的決定》，這在供銷社的發展史上具有里程碑式的意義。《決定》要求，供銷社要「真正辦成農民的合作經濟組織」。

此後，供銷社淡出大眾視野但並未完全消失，而是不斷改革成符合農民需求的生活服務平台。

2021年，中央一號檔案聚焦全面推進鄉村振興加快農業農村現代化，其中還明確提出深化供銷合作社綜合改革，開展生產、供銷、信用「三位一體」綜合合作試點，健全服務農民生產生活綜合平台。根據公開資料，2021年，全國供銷合作社系統實現銷售總額6.26萬億元，同比增長18.9%。

1988年9月9日，在河北省灤縣杏山供銷社門前，擁擠著購買化肥的人群。農民們拿著化肥購買證等著購買化肥。（新華社）

供銷社是重返計劃經濟時代？學者反駁

針對外界憂心是否是重返計劃經濟時代？《財聯社》採訪中國人民大學農業與農村發展學院教授孔祥智指出，啟供銷社不可能違背市場經濟。

他指出，在市場經濟的大背景下，供銷社也是市場主體的一員，其營運模式跟連鎖超市大同小異，由縣級供銷社統一領導，由社員加盟的模式，同時也依託其他主體來重建，和計畫經濟聯絡起來是一種誤解，供銷社已經實行市場化營運。

孔祥智指出，現在各地重啟的供銷社只是基層供銷社，即鄉鎮一級的供銷社。即使在計畫經濟時代，鄉鎮級供銷社也是自負盈虧企業性質的經營實體。他強調，重啟供銷社並不是要恢復計畫經濟，而是讓供銷社發揮網點多的優勢，提升縣域流通服務網路功能，從而助推鄉村振興。

上世紀60、70年代，北京供銷社用貨車運輸大白菜。（VCG）