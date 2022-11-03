供銷社、國營食堂重出江湖 網民憂重回計劃經濟時代 專家反駁
國家住房和城鄉建設部、民政部10月31日印發《關於開展完整社區建設試點工作的通知》稱要試點完善社區服務設施，當中提到，試點社區應規劃配建食堂等便民商業服務設施，日前雲南一家國營食堂開店稱「3葷2素僅19元，還送水果」，引發輿論熱議。
近日湖北等地恢復成立「供銷社」、國務院領導的「中華全國供銷合作總社」發布招聘公務員的通告後亦引發關注，有網民認為「國營食堂、供銷社、完整社區」，憂心這些組織的再出現是否代表要「重回計劃經濟時代」，不過有專家、內媒反駁稱社區建食堂是要幫助老人、供銷社的復出則是為振興農村經濟。
《關於開展完整社區建設試點工作的通知》要求各市（區）選取3至5個社區開展「完整社區」建設試點，2年後全國推廣。規劃建設社區綜合服務設施、幼兒園、托兒所、老年服務站、醫療服務站等，為居民提供「一站式」服務，包辦民眾日常所需，並配備社區食堂。
據了解，「完整社區」是指為民眾日常生活提供基本服務和設施的生活單元，每個社區人口5000至1.2萬，提供完善的公共服務和管理。據了解，在通知印發前，湖南山東等地都出現由當地街道辦出資的自助餐廳。
11月2日，雲南一國營企業開幕，號稱「3葷2素僅19元，還送水果」引發輿論熱議。有網民憂心「國營食堂」的重現是否預示要重回糧票、飯票時代，亦有網民感嘆是「經濟下滑挽救民生的手段」、《澎湃新聞》等內媒則刊登評論文章稱是為了社區防老。
供銷社重出江湖引發熱議
此外，引發關注的還有「供銷社」重出江湖。《湖北日報》日前發布「湖北基層供銷社恢復重建至1373個基本覆蓋全省鄉鎮」報道。此外，內媒指出，寧夏鄉鎮級供銷合作社覆蓋率達到92.7%；重慶農村綜合服務社增至6120家，覆蓋率達76%。
供銷社在過去中國計畫經濟年代，是中小城市，特別是農村物資供應的主要管道，透過「統購統銷」的方式在物資匱乏的時代穩定物價、調控物資。
改革開放後，市場經濟大門打開，商店林立。供銷社從「唯一」變成「之一」，失去壟斷地位。1995年，中共中央、國務院出台《關於深化供銷合作社改革的決定》，這在供銷社的發展史上具有里程碑式的意義。《決定》要求，供銷社要「真正辦成農民的合作經濟組織」。
此後，供銷社淡出大眾視野但並未完全消失，而是不斷改革成符合農民需求的生活服務平台。
2021年，中央一號檔案聚焦全面推進鄉村振興加快農業農村現代化，其中還明確提出深化供銷合作社綜合改革，開展生產、供銷、信用「三位一體」綜合合作試點，健全服務農民生產生活綜合平台。根據公開資料，2021年，全國供銷合作社系統實現銷售總額6.26萬億元，同比增長18.9%。
供銷社是重返計劃經濟時代？學者反駁
針對外界憂心是否是重返計劃經濟時代？《財聯社》採訪中國人民大學農業與農村發展學院教授孔祥智指出，啟供銷社不可能違背市場經濟。
他指出，在市場經濟的大背景下，供銷社也是市場主體的一員，其營運模式跟連鎖超市大同小異，由縣級供銷社統一領導，由社員加盟的模式，同時也依託其他主體來重建，和計畫經濟聯絡起來是一種誤解，供銷社已經實行市場化營運。
孔祥智指出，現在各地重啟的供銷社只是基層供銷社，即鄉鎮一級的供銷社。即使在計畫經濟時代，鄉鎮級供銷社也是自負盈虧企業性質的經營實體。他強調，重啟供銷社並不是要恢復計畫經濟，而是讓供銷社發揮網點多的優勢，提升縣域流通服務網路功能，從而助推鄉村振興。
供銷社是什麼？
供銷社是農村供銷合作社的簡稱，是計畫經濟時代政府推動集資成立的「超級連鎖店」，1950年代到80年代的，供銷社是農村民眾購買生產生活物品唯一的「購物天堂」。由於當時物資匱乏，很多物品的購買需要憑票，如米票、糧票、化肥購買證等。中國農村靠著供銷社的「統購統銷」運行幾十年。供銷社「一手托兩頭」，在穩定物價、調控物資方面發揮重要作用。
供銷社也負責推銷農副產品等的商業機構，歸屬於中華全國供銷合作總社。中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織，由國務院直接領導，正部級單位。
供銷社為何突然重出江湖?是否與中國經濟下滑有關?
面對市場經濟衝擊，供銷社不斷改革但從未完全消失，系統一直存在。2021年，中央一號檔案聚焦全面推進鄉村振興加快農業農村現代化，其中還明確提出深化供銷合作社綜合改革，開展生產、供銷、信用「三位一體」綜合合作試點，健全服務農民生產生活綜合平台。
中國人民大學教授、廣東財經大學大灣區雙循環發展研究院院長陳甬軍接受內媒採訪時表示，現在講的重建供銷社，主要是指縣以下的基層供銷社，「這並非為了恢復計畫經濟，而是為了在市場經濟中更好發揮合作經濟的功能，助推鄉村振興和國內國際雙循環。」