杜絕領導幹部「數據造假」　國家統計局推「記錄報告」實名新制

國家統計局為了防止領導幹部干預統計工作、造假數據，近日印發了《領導幹部干預統計工作記錄報告制度》，要求統計機構和統計人員依法獨立行使統計調查、統計報告、統計監督職權，須對領導幹部干預統計工作進行實名記錄報告。



統計局提到，新推制度所指「領導幹部」，主要指各級中共機關、人大機關、行政機關、政協機關、監察機關、審判機關、檢察機關以及企業事業單位、社會團體中承擔領導責任的國家工作人員。

統計局指出，領導幹部有以下四類情形的，屬於介入統計工作並需要記錄：

一是自行修改統計機構、統計人員依法蒐集、整理的統計資料；

二是強令、授意、指使統計機構及統計人員、統計調查對象、其他機構及其人員提供不真實統計資料，篡改統計資料、編造虛假統計；

三是以任何方式干擾、限制、阻礙統計機構和統計人員依法開展統計工作，對統計督察、統計執法檢查和統計違法案件查處進行過問打探或者請託說情、插手干預的；

四是其他介入統計工作、妨礙統計職權獨立行使的行為。

中共經常印發文件，對領導幹部嚴格要求。（Getty）

根據制度規定，領導幹部干預統計工作的記錄人員主要是統計機構的統計人員，統計人員應及時、全面、如實記錄報告領導幹部干預統計工作事項，保留有關干預證據，做到全程留痕、有據可查，「如無法及時記錄報告的，應於影響因素消除後15日內補充記錄報告。需要注意的是，統計人員需要實名報告干預統計工作信息，提供相關證據，並對反映信息的真實性負責。」

統計局強調，對統計人員如實記錄領導幹部干預統計工作的，依法予以保護，對介入行為進行過拒絕、抵制但仍被迫參與統計造假活動的，如果相關人員進行瞭如實記錄報告，將依規依紀依法對其從輕、減輕提出處分處理建議；對如實記錄人員實施打擊報復的，依法律有關規定追究責任，未進行記錄報告或未如實記錄報告的，將依有關規定追究黨紀政務責任。