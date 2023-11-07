搞權色錢色交易涉嚴重違紀違法　貴州省政協原副主席李再勇被雙開

撰文：孫聖然
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貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍公職。

據中央紀委國家監委消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，李再勇喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀扭曲，權力觀錯位，嚴重背離黨中央重大決策部署，不貫徹落實新發展理念，大搞勞民傷財的「政績工程」，肆意違規舉債融資，造成重大債務風險，嚴重破壞當地生態環境，處心積慮對抗組織審查，長期搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，謀求特殊待遇；違反組織原則，隱瞞不報個人相關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，搞權色、錢色交易；漠視群眾利益，干涉群眾生產經營自主權；違規干預司法及執紀執法活動；道德敗壞，追求低級趣味，長期痴迷賭博；喪失紀法底線，親清不分，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫權​​，造成公共財產、國家及人民利益重大損失。

李再勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應認真處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經中央紀委常委會會議研究併報中共中央批准，決定給予李再勇開除黨籍處分；由國家監察委員會給予其開除公職處分；終止其貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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