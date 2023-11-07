違規干預市場經濟活動　浙江省政協原副主席朱從玖被雙開

浙江省政協原黨組成員、副主席朱從玖，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍公職。



據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對浙江省政協原黨組成員、副主席朱從玖嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，朱從玖失去理想信念，背離初心使命，妄議黨中央大政方針和重大決定，搞團團夥夥，破壞政治生態，私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，違規為親屬和他人在入職錄用、職務晉升等方面謀取利益；違規收受禮品禮金，對配偶違規在管轄地區從事經營活動知情但未予糾正，利用職權為親屬謀取不正當經濟利益；公器私用，違規干預及插手市場經濟活動及執法司法活動；道德敗壞；紀法意識淡漠，貪婪無度，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在公司上市、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。

朱從玖嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經中央紀委常委會會議研究併報中共中央批准，決定給予朱從玖開除黨籍處分；由國家監察委員會給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。