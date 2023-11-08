中國生態環境部等11部門　聯合發布《甲烷排放控制行動方案》

中國生態環境部等11部門昨日（7日）聯合發布《甲烷排放控制行動方案》，要求在「十四五」期間，逐步建立甲烷排放控制政策、技術和標準體系，並於「十五五」期間進一步完善。但同時要從國情實際出發，處理好甲烷排放控制與能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈安全和安全生產的關係，防範及化解各類重大風險。



彭博社10月25日曾引述消息人士稱，中國政府準備在11月第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）召開前，發布甲烷氣體減排的方案。

推動種植及養殖等產業排放穩中有降

正式公布的方案提出，「十四五」期間，甲烷排放控制政策、技術和標準系統逐步建立，甲烷排放統計核算、監測監管等基礎能力有效提升，甲烷資源化利用和排放控制工作，將取得積極進展。種植業、養殖業單位農產品的甲烷排放穩中有降，全國城市生活垃圾資源化利用率，以及都市污泥無害處置率持續提升。「十五五」期間，相關政策、技術和標準體系進一步完善，煤礦瓦斯利用水準進一步提高，各產品的甲烷排放強度進一步降低。

推動生活垃圾源頭減量及分類回收

根據官網刊發的行動方案全文，當局將適時進一步完善煤礦瓦斯、油氣甲烷洩漏的甲烷排放標準，嚴格甲烷排放控制要求；全面落實煤礦瓦斯排放限值、生活垃圾填埋場污染控制、城鎮污水處理廠污染物排放等標準，加強甲烷排放數據質量監管。部份措施包括推動生活垃圾源頭減量、分類回收和資源化利用、有秩序推進廚餘垃圾處理設施建設等。

方案提出，到2025年，城市污泥無害化處置率達到90%以上；全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右。到2025年，畜禽糞污綜合利用率達到80%以上，2030年達到85%以上。到2025年，煤礦瓦斯年利用量達到60億立方米；到2030年，油田伴生氣集氣率達到國際先進水平。