克里訪華｜中美氣候合作會有新進展？新甲烷協議是關鍵

美國氣候特使克里（John Kerry）訪問中國，或會促進美中這兩大碳排放國在甲烷排放的議題上有所合作。



克里訪中國：圖為2023年7月17日上午，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華期間在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。（Reuters）

路透社稱克里訪華目標在於重振美中兩國推動抑制氣候暖化氣體排放的行動。專家表示，中美若是在甲烷問題上有合作，可望成為雙方繼續前進的一條路。甲烷佔全球約30%的溫室氣體。

克里13日在華盛頓一場國會聽證會中表示：「甲烷對我們的合作尤其重要」，「中國（2021年）在格拉斯哥的先行會談中同意制定一套甲烷行動計劃，然後在2022年11月在沙姆沙伊赫（Sharm-El-Sheikh）再度如此」。

2022年埃及沙姆沙伊赫舉行聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）期間，中國氣候變化事務特使解振華意外現身全球甲烷合作組織（Global Methane Partnership）一場會議上。

這組織是由美國與歐盟領導，目標在2030年結束前將2020年代甲烷碳排量削減30%。

克里訪中國：圖為2023年7月17日上午，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華期間在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。（Reuters）

解振華稱中國已草擬出一套具體措施計劃，從能源、農業與廢棄物方面減少甲烷排放。大陸迄今尚未公開這套計劃。

路透社引述與克里團隊接觸的消息人士稱，美國希望中國在下一次聯合國氣候大會COP28在12月於杜拜召開前，先公布這計劃。

非營利組織Clean Air Task Force（CATF）全球甲烷防治主管班克斯（Jonathan Banks）稱：「這是能夠坐下來對中國的甲烷有更認真討論的開場白。」

克里訪中國：圖為2022年11月9日，中國氣候變化事務特使解振華身在埃及沙姆沙伊赫發表講話。他當時出席埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。（Reuters）

中國的目標是讓二氧化碳排放在2030年前見頂，2060年實現淨零碳排。不過，北京尚未設定甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體的目標，而且仍在研究討論如何精確測量這些氣體。

解振華2022年承認中國控制甲烷的能力依然「疲弱」，該國首先是聚焦監測行動。

駐北京的綠色創新發展中心（iGDP）4月時發表的報告指出，中國增加中的甲烷水平，讓該國非二氧化碳的氣候排放到2050年將較2015年水平增加50%。這導致碳中和根本不可能達成，因甲烷是一種碳基氣體。