COP26︱美歐推全球倡議削減甲烷排放　中國未有參加

美國與歐盟，在11月2日的全球氣候峰會（COP26）上宣布一項減排倡議，爭取將甲烷排放量，至2030年減少2020年水平的30%。



倡議名為全球甲烷承諾（Global Methane Pledge），美國與歐盟早在9月時提倡，目前已有100多個國家參與。其中包括加拿大、印尼、日本、巴西等，中國和俄羅斯未有參加。

甲烷是溫室氣體之一，其溫室效果比二氧化碳還要高。但同時因甲烷較容易在大氣中消散，控制排放是對減緩升溫十分有效。若成功達到目標，至2040年全球氣溫升溫可減少攝氏0.3度。

圖為4月26日，為於美國北達科他的鑽油台。火焰正燃燒排出的甲烷。石油開採是另一個美國甲烷的主要來源。（AP）

大氣的甲烷有一部分由自然產生，包括濕地和沼澤。但人類活動仍佔大氣甲烷中的60%，交通工具及天然氣是最主要的增加來源。在2019年，大氣的甲烷含量達到歷史新高，為前工業時的2.5倍。

以100年期計算，甲烷的溫室效應是二氧化碳的28至34倍。若以20年期計算，更可大幅增至84倍，減少甲烷排放可有效抑制全球溫度提升。