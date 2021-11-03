COP26︱美歐推全球倡議削減甲烷排放　中國未有參加

美國與歐盟，在11月2日的全球氣候峰會（COP26）上宣布一項減排倡議，爭取將甲烷排放量，至2030年減少2020年水平的30%。
倡議名為全球甲烷承諾（Global Methane Pledge），美國與歐盟早在9月時提倡，目前已有100多個國家參與。其中包括加拿大、印尼、日本、巴西等，中國和俄羅斯未有參加。
甲烷是溫室氣體之一，其溫室效果比二氧化碳還要高。但同時因甲烷較容易在大氣中消散，控制排放是對減緩升溫十分有效。若成功達到目標，至2040年全球氣溫升溫可減少攝氏0.3度。
COP26｜拜登：習近平缺席「大錯特錯」 約翰遜稱可理解中國稱COP26沒讓習近平視像發言COP26｜不設無障礙通道 輪椅外長被拒於門外 約翰遜道歉COP26｜援助資金何時到埗？ 富國協助窮國應對氣候成信任危機
大氣的甲烷有一部分由自然產生，包括濕地和沼澤。但人類活動仍佔大氣甲烷中的60%，交通工具及天然氣是最主要的增加來源。在2019年，大氣的甲烷含量達到歷史新高，為前工業時的2.5倍。
以100年期計算，甲烷的溫室效應是二氧化碳的28至34倍。若以20年期計算，更可大幅增至84倍，減少甲烷排放可有效抑制全球溫度提升。