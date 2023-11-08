新疆克孜勒蘇州凌晨6次地震　最強5.4級　暫無傷亡損毀報告

新疆克孜勒蘇州境內今日（8日）凌晨發生至少6次地震，從2時09分至3時46分，共發生6次地震，最強5.4級。其餘有4.3級地震兩次，3.2級、3.3級 、3.6級地震各一次。據了解，阿圖什市、喀什市區震感強烈，當地消防集結待命，當地緊急應變和公安部門隨即核查有關情況。截至今晨4時許，克州應急管理部門暫未收到人員傷亡、房屋倒塌報告，後續情況正在進一步核定。



據中國地震台網正式測定，今日淩晨2時09分，新疆克孜勒蘇州阿圖什市發生5.4級地震，震源深度10公里。2時15分，該市再發生4.3地震，震源深度11公里。

震央20公里範圍人口稀少

2時31分，該州阿合奇縣3.6級地震，震源深度11公里。2時52分，阿圖什市再有4.3地震，震源深度12公里。於3時34分及3時46分，阿圖什市再有分別3.2及3.3級地震，震源深度均為10公里。

據了解，新疆克州邊境管理支隊哈拉峻邊境派出所，已前往震中核查。據移動人口大數據分析，震央20公里範圍內人口極其稀少，本次地震周邊5公里範圍，有村莊阿克佐玉代克；20公里內並無鄉鎮駐地分布；50公里內的鄉鎮有哈拉布拉克鄉、哈拉奇鄉。