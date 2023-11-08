90後月光族在外國間諜指導下考上公務員　泄密獲刑4年9個月

黨政機關工作人員一直是境外間諜情報機關拉攏、利用和策反的重點目標。近日，上海電視台節目《案件聚焦》介紹近年的「間諜」案例，其中包括上海市國家安全局於2022年破獲的一宗針對黨政機關工作人員的間諜案，目標是一位90後的月光族。



2022年8月，上海市國家安全局破獲一宗針對黨政機關工作人員的間諜案。涉案人員是90後的董某，曾在上海某大學讀研，研究方向是產業經濟學。2019年，董某畢業後在某黨政機關下轄研究所工作，剛入職的他月收入約8000元（人民幣，下同）。

董某和女友在公司附近與其他人合租，租金花光一半工資，加上其它開銷，基本上是月光族，有時甚至要家人補貼日常開銷。

董某一直過着朝九晚五的工作生活，公司和住所兩點一線，原本簡單平靜的生活，卻被一場「精心設計」的偶遇打斷。某日，董某下班回家時被一名外國人攔住問路，好心的他直接帶對方到目的地，該名外國人為表示感謝，於是邀請董某周末去酒吧喝酒，還互相加了微信。

然而，該名外國人的真實身份是一名外國間諜，是有預謀、目的接近董某。幾天後雙方再次見面，對陌生人沒有戒備心且酒量不大的董某，幾杯啤酒下肚後就向對方透露其個人信息，還對今後個人發展表示憂慮，甚至將對方當成好朋友。

不久後，該外國間諜向董某聲稱，公司要求研究人員每月提交一份自身研究領域的報告，因其中文讀寫能力一般，查找中文資料特別吃力，希望董某能幫忙搜集一些特定課題的資料，且每個課題可給幾百甚至上千元的報酬。

由於搜集的資料都是網上公開，董某也沒有心里負擔，對方之後更索性讓他直接寫好報告。後來，外國間諜聲稱董某寫的報告內容不夠專業，於是讓他從公司尋找行業的內容數據和分析報告。董某明知內部資料是保密，但經不住金錢誘惑同意。

隨着交往深入，該名間諜對董某的指導愈來愈細致，甚至幫他規劃人生目標。在對方的指導下，董某考取了公務員編制，由於他表現積極主動，得到領導賞識，能夠參與重要工作的機會也愈來愈多，使他得到更多接觸內部重要、核心資料和數據的機會。

事實上，外國間諜是通過董某接觸到黨政機關內部重要、核心資料和數據，然後不斷抬高價碼，讓董某將相關文件覆印或拍照給他。董某作為黨政機關工作人員法律意識和保密意識淡薄，在明知對方境外背景身份的情況下，為了經濟利益甘於被對方利用。

2022年8月，上海市國家安全局破獲該宗針對黨政機關工作人員的間諜案。同年11月，上海市第一中級人民法院以「間諜罪」判處董某有期徒刑4年9個月，剝奪政治權利一年。