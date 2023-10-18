成蕾首度自述被拘3年因由：節目播放前幾分鐘偷步洩露政府文件

在中國被拘留3年多的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）早前獲釋返國。中國國家安全部表示，成蕾因向境外非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑2年11個月，在服刑期滿後被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。



成蕾在獲釋後首度接受澳洲媒體採訪時承認，3年前在節目播放前幾分鐘，偷步透過手機向外國組織分享一份政府文件，之後被捕。



澳洲天空新聞（Sky News Australia）17日播出成蕾接受專訪的節目。在節目裏，成蕾表示，無法透露案件細節。

成蕾被捕前為官媒環球電視網CGTN主持人。記者詢問成蕾在中國被捕前，是否在節目播出前，透過手機向外國組織洩露了中國政府的簡報內容，而這個行為只比政府公布該簡報提前了幾分鐘。成蕾回答「是」。成蕾又說，「這在中國是重大罪過，因為你傷害了祖國，國家權威受到侵蝕」。

成蕾又憶述，她被捕後的前6個月被單獨拘留，後來她被移送到有獄友的牢房，不過那裏從不關燈。

中國國家安全部早前表示，1975年6月出生的成蕾為澳洲籍，原屬境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

中國國家安全部又指，北京市國家安全局經立案偵查，並於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施，成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，北京市第二中級人民法院開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑二年十一個月，附加驅逐出境，成蕾未提起上訴。