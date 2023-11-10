內地智能車市進入「華為時間」　產業鏈、車企爭相加入華為朋友圈

內地智能與新能源汽車正在進入「華為時間」，包含奇瑞、長安、江淮、北汽、賽力斯等傳統車企，以及智能和新能源領域上游產業鏈公司等，此刻皆積極擁抱華為，期待乘風而上，迎來業務擴張性進展。



內媒《上海證券報》整理報道，指包含奇瑞汽車與華為合作的智選首款轎車「智界S7」11月9日開啟預售、華為和長安汽車合作的智能豪華轎跑「阿維塔12」將於11月10日上市，以及賽力斯和華為合作的「問界M9」新車也預告在12月發佈消息，傳統車企牽手華為密集推出智能新能源車，背後推動力無非是華為在消費電子領域的研發實力、技術沉澱和管道網絡等優勢已在發揮強功效。

報道分析指，隨著華為科研的相關優勢向體量更大的汽車業務持續延伸，直接促成內地汽車行業格局出現轉變，基本體現在如奇瑞、長安、江淮、北汽、賽力斯等傳統車企，以及智能和新能源領域上游產業鏈公司爭相且積極擁抱華為，華為「朋友圈」欣欣向榮且加速擴容。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

此外，華為在擴容車企「朋友圈」和推出新車矩陣的同時，也在力推智能汽車技術的進步。11月9日，在智界S7新車發佈的同時，智選車品牌聯盟——鴻蒙智行也會同步發佈。目前，鴻蒙智行在各大社交平台官方帳號均已開通，簡介顯示為「鴻蒙智能汽車技術生態聯盟」。

華為的鴻蒙智行項目在2016年正式立項。與同行不同之處在於，鴻蒙智行可以為智能駕駛提供統一、開放的作業系統平台，這意味著無論是汽車廠商還是自動駕駛技術公司，都可以在這個平台上進行開發和應用。

華為常務董事余承東透露，華為目前在智能汽車領域直接研發人員超過7000人，每年直接研發投入超過人民幣100億元，其中70%至80%投入智能駕駛領域，智能座艙、智能網聯、智能車控也是華為重點投入領域。

華為被美國封殺。余承東指，現在極端環境倒逼華為構築更強大的核心能力。（資料圖片）

北京科思誠技術總監敬偉峰對於華為積極向車市拓展進行評價，指華為在自動駕駛領域可以說已經達到了世界頂尖水準，並不遜色於以智能化為重要賣點的特斯拉等國際汽車巨頭。

「華為在汽車智能化方面的創新給產業鏈企業創造了新的機遇。」敬偉峰對記者說，華為的自動駕駛技術已經開始擺脫對高清地圖的依賴，今後可以透過攝像頭和雷達等即時構建虛擬車道。隨著技術的持續進步，華為智能新能源汽車將為雷達等相關軟硬體公司帶來新的業務「蛋糕」。