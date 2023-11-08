與女主播開房被偷拍捉黃腳雞　四川住持兼佛教協會副會長遭停職

四川一名寺廟住持稱與女主播發生關係後被敲詐，女主播及其丈夫均涉敲詐勒索罪被公訴，涉案數百萬（人民幣，下同），醜聞近日被內媒報道後引發軒然大波。



內媒證實涉案住持為成都市蒲江縣石象寺住持釋照杰，為四川省政協第十三屆委員會宗教界委員，目前已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長、寺廟主持職務，涉案資金來源正在調查中。



內媒報道指，起訴書顯示，2020年底，張某（即釋照杰）在直播間選購紅木家具時與女主播蔡某相識，並保持聯繫。2021年2月24日，蔡某來到四川，同張某在成都一酒店內發生了關係。

此後，女主播丈夫錢某發現妻子和張某之間的不軌行為，並了解到張某為僧人且是成都蒲江一座較為有名的寺廟住持等身份。於是，錢某讓妻子蔡某再次約張某到福建見面。2021年4月23日，蔡某將張某約至福建省仙遊縣一溫泉度假酒店，錢某通過提前安裝的偷拍設備，拍攝了妻子蔡某和張某在酒店房間內再次發生關係的影片。

張某後來提出向蔡某支付200萬元了結此事。最終，蔡某收到張某支付的200萬元（含價值100萬元紅木家具）錢物後與丈夫一同回了福建。此後，錢某又以網絡曝光為威脅，張某同意再支付320萬元。

公訴機關認為，錢某、蔡某敲詐勒索財物320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。在共同犯罪中，錢某起主要作用，是主犯；蔡某起次要作用，為從犯，應當從輕、減輕處罰。

成都市民族宗教事務局工作人員表示：「這個事已經涉嫌犯罪了，而且案件已經進入審理階段，我們已經暫停當事人的寺廟主持職務，接下來將根據案件審理結果作進一步處理。」