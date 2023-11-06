四川官員收賄82萬卻裝窮騙70歲父母拾荒種菜　遭批「影帝級貪官」

四川省紀委監委網站《廉潔四川》，11月3日揭露華鎣市林業發展中心原黨組書記、主任李朝偉貪腐細節，不只將下屬當做「家臣」差遣陪吃陪玩，據統計，他在擔任原市委市政府督查辦副主任的短短四年間，收受的紅包禮金就有82萬餘元（人民幣，下同）。



廣安華鎣市永興鎮紀委書記張敏稱，在當時人均月工資還僅僅只有一兩千元的時候，李朝偉卻平均每天都能多「掙」到五六百，收受金額之大、筆數之多，令人觸目驚心。此外李朝偉嫌父母嘮叨，營造貧困假象，讓年過70的父母去拾荒種菜貼補家用，被批評是「影帝級」貪官。



從小家境不好：「怕窮」變成貪官

據《澎湃新聞》報道，李朝偉1970年2月出生在廣安市岳池縣，一個貧寒的農民家庭，11、12歲就跟著父親出去賣梨子，為改變境況，他通過努力考上中專，並被分配到廣安華鎣市原工業局工作。2007年初，李朝偉被提拔為華鎣市市委市政府督查辦副主任，走上了領導之路。

李朝偉曾提到，他十一二歲就跟著父親出去賣梨子，「工作過後經濟來源主要就是靠我，應該說家境並不好，並不富裕，所以我們從小對窮是特別地怕。」

2011年8月，李朝偉調任華鎣市農業園區管理委員會辦公室主任一職，通過虛報專案內容、虛增專案面積、虛報專案實施主體等方式，先後騙取國家財政資金共計208萬餘元人民幣，其中個人非法佔有199萬餘元人民幣。以至於一些深受其害的合作社業主給他的電話署名備註為「李鈔偉」。

2014年5月，李朝偉打著建設華鎣市農業園區葡萄產業示範基地的幌子，夥同單位少數職工創辦了華鎣市覽瓊藤種植專業合作社。該合作社成立後，李朝偉等人並沒有進行實質性的生產經營活動，而是利用手中的權力，騙取並私分90餘萬元補助資金後，就通過所謂的招商引資，倒手將該合作社轉讓給了外地客商。

2014年5月，李朝偉打著建設華鎣市農業園區葡萄產業示範基地的幌子，夥同單位少數職工創辦了華鎣市覽瓊藤種植專業合作社。（廉潔四川）

四川省紀委監委網站文章介紹，據統計，他在擔任原市委市政府督查辦副主任的短短四年間，收受的紅包禮金就有82萬餘元人民幣，在當時人均月工資僅有1、2千元的時候，李朝偉卻平均每天都能「掙」到5、6百。

而為了堵住悠悠之口，李朝偉多次將套取出的國家財政資金，共計226萬餘元發放給員工做「福利」。有了利益捆綁後，他更是將園區辦當做了私人領地，將單位下屬當做隨意調遣的「家臣」。

在2021年5月，李朝偉借去北戴河培訓之機，帶著家人一同到北京、北戴河遊玩。他不僅專門安排一名單位職工全程陪同服務，還在參訓後，將家人花費的部分開支在單位衝抵處理。在給父親祝壽時，他也直接在單位會議上安排職工搞服務保障。

今年7月李朝偉因受賄、私分國有資產、貪汙等罪，被判有期徒刑５年。（廉潔四川）

營造窮困假象：逼父母上街拾荒十餘年

該文披露，當李朝偉和妻子收入穩定後，他決定將父母接到城里新居享福。看到李朝偉整天與商人們打得火熱，一生質樸的李朝偉父親忍不住叮囑，「這些人不懷好意，千萬要注意喲！」

剛開始時，李朝偉還要敷衍一下，日子久了，嫌棄父母嘮叨，李朝偉以住房條件緊張為由，誘導父母搬到舊居，並有意無意地在父母面前談論家裡的經濟困難。看到兒子為經濟煩惱，年過七旬的父母竟然再次踏上「創業」之路以補貼家用。於是在華鎣城區出現了荒誕一幕，一位白髮蒼蒼的老嫗走街串巷撿拾廢舊紙板，一位佝僂身板的老翁在城郊空地上種植蔬菜。

這樣的日子，李老漢夫婦一過就是十餘年，但讓他們想不到的是，家庭經濟「緊張」的李朝偉早已利用贓款在外地購置3套豪宅、商舖。

影帝級貪官被判五年並罰金30萬元

今年1月，李朝偉因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。7月，李朝偉因犯受賄罪、私分國有資產罪、貪汙罪，被判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣30萬元。

四川省紀委監委網站文章介紹，除了以權謀私，李朝偉還在單位專權擅勢，要求多數服從少數，將個人意圖淩駕於組織、集體之上，從「一把手」變成「一霸手」。廣安華鎣市原農業園區辦職工蔣某稱，基本上李朝偉是不聽我們的意見，都是他說了算，「如果我們不聽他的話，那麼他就在大會、小會上批評我們，乃至吃飯聚餐的時候，他都會挖苦你、諷刺你，對你進行各種的打壓。」