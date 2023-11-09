河南14歲少女上學途中失聯　7年後證實遇害被拋屍井中　兇手死刑

2015年9月20日，河南一名年僅14歲的少女小雨（化名）在上學途中失聯，家屬與警方苦尋多年未果，直到去年，小雨父親張先生（化姓）經警方得知愛女早已遇害，遺體則被人藏在離家不遠處的一間老屋水井中。不過雖然疑犯已經抓到，但警方並未透露行兇動機以及更多的作案細節。周三（8日），張先生的委托代理律師、京衡律師上海事務所余超律師透露，案件近日經河南省信陽市人民檢察院提起公訴，信陽市中級人民法院審理後宣判，被告魏某某故意殺人罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身。



案情指，2015年9月20日下午6時左右，河南省信陽市光山縣城司馬光中學住校生小雨本應離家返校，可是老師卻發現她沒有出席班級自習，便聯繫張先生，後者則與身邊親友出門尋找，但始終未能找到人。在意識到小雨可能發生意外後，張先生立即報警，並不斷發尋人啟事、查找小雨的QQ聊天記錄等，但多年過去，小雨始終沒有音訊。

直到2022年下半年，張先生等人聽說鎮上有個村子的人家裏發現一具女性遺體，經警方比對DNA後，得知其就是小雨。張先生表示，自始至終他都沒見過孩子的遺體，也不知道兇手到底是誰，行兇動機為何，「只知道他姓魏，在當地風評不是很好」。

據河南省信陽市中級人民法院出具的刑事附帶民事判決書顯示，被告魏某某1995年出生，曾因犯強奸罪被判處有期徒刑3年6個月，2015年6月25日刑滿釋放。2015年9月20日15時許，魏某某駕車時將正在路邊等車上學的被害人小雨碰倒坐在地上，其下車查看小雨的手破點皮後，將小雨帶上車坐在副駕駛位置找小診所檢查。當行駛至某地後，小雨稱有點頭暈，想到醫院拍片檢查，但魏某某拒絕，二人發生言語爭執。期間，魏某某掌摑了小雨一下，小雨拿出手機要給家人打電話，魏某某隨手在車內持一鐵棍擊打小雨頭部，致其頭部流血，躺倒在副駕駛室內。

而打傷人後，魏某某未進行救助，而是駕車駛至其老家村民鄒某長期未住的老宅處，用繩子將小雨捆綁在自己身上翻入宅內，再將小雨放置到老宅空房床上。發現小雨沒有呼吸後，魏遂回家拿了編織袋，再翻入鄒某老宅，並找來磚塊，將小雨部分衣服脫掉後將其裝入編織袋，之後又裝磚塊入另一編織袋內，最後將兩個編織袋沉入院內水井中。為防被人發現，魏某某還將鄒某老宅內一棉被投入井中，並蓋上井蓋。逃離現場後，魏駕車沿途將鐵棍、小雨的衣物拋棄，並將小雨的手機帶回家中給家人使用。2022年5月15日，魏某某被警方抓獲。經法醫鑒定，小雨死亡原因不清，但不排除小雨因機械性窒息或溺水死亡的可能。

在該案中，原告張先生等人要求判處魏某某死刑；判令魏某某賠償喪葬費、死亡賠償金、被撫養人生活費、精神撫慰金、交通費共計2528590元（人民幣．下同）。他們還認為本案並非因交通事故而引起，而是有預謀的強姦殺人，被害人頭部骨折是魏某某在鄒某家用磚頭打擊所致，非在車內用鐵棍擊打形成，更不是翻墻時摔傷。魏某某則辯稱，自己並非故意擊打被害人頭部也不是沒有選擇救助，而是救助的方式不當，不構成故意殺人罪。最終，根據魏某某犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，法院判被告故意殺人罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身；判被告賠償附帶民事訴訟原告人張先生等人經濟損失人民幣38130元，並駁回附帶民事訴訟原告人張先生等人的其他訴訟請求。