胡鑫宇案｜曾稱早已遇害？　「華人神探」李昌鈺：網傳論斷為偽造

1月28日，失蹤106天的內地高中生胡鑫宇，遺體被發現縊吊在距離學校不遠處的金雞山區域樹林中。在他失聯期間，網上傳出各種謠言，甚至有自媒體稱「華人神探」李昌鈺分析胡鑫宇可能遇害，被藏屍校內，引起廣泛關注。

《封面新聞》報道，1月29日，李昌鈺透過妻子蔣女士表示，網上流傳類似的「李昌鈺說」均為偽造，李昌鈺從未就此案接受過媒體採訪，也未曾分析、論斷和評價此案。



胡鑫宇失聯期間，網傳李昌鈺接受採訪時推斷胡已經遇害，屍體被溶解藏匿，是多人集體作案，並統一口徑守口如瓶。

胡鑫宇遺體被發現後，多個自媒體發布相同的消息稱：談及胡鑫宇案，李昌鈺認為，從以往的類似案件來說，一個15歲的少年自行離開學校的可能性不大，因為沒有痕跡。有自媒體發布消息稱，「華裔刑偵專家李昌鈺可能將於近日抵達江西幫助調查胡鑫宇案」，但李昌鈺已澄清純屬謠言，並表示自己早已不再接案。

李昌鈺透過妻子蔣女士表示，網上流傳類似的「李昌鈺說」都是假的。圖為（視覺中國）

1月29日，李昌鈺妻子蔣女士表示，內地社交平台上所有網傳關於李昌鈺對胡鑫宇一案的分析和推斷都是謠言。她和李昌鈺一直在國外，確實關注過胡鑫宇一案，但因為核心信息較少，出於嚴謹考慮，李昌鈺一直沒有對該案發表過公開意見，也沒有針對該案接受媒體採訪。

至於李昌鈺日前在受訪中提及過胡鑫宇一案，蔣女士指出，當時李昌鈺主要是闢謠，並表態已不再接案，「然後對同類型案件泛泛而談說了幾句，譬如要關注學校周圍的監控、附近公交車監控、錄音筆等情況，並沒有具體對這起案件做分析」。

蔣女士稱，最近幾年每次發生社會關注的案件時，總有人以李昌鈺的名義胡亂發布信息。胡鑫宇案發生後，夫婦二人經常收到朋友轉發的類似文章，李昌鈺對此很無奈，所以日前參加公開活動時才作簡單回應。

網上謠言四起

事實上，自胡鑫宇失聯後，多名網民曾在社交平台上發布個人猜測和看法，甚至出現「胡鑫宇被光頭老師殺害」、「被化學老師用藥水化掉」等荒誕說法。

2022年12月，胡鑫宇失蹤案的律師之一上官松雲發文闢謠，稱初步確認胡鑫宇沒有在校內遭遇不測；網上流傳的「光頭老師」已被採取強制措施、有關胡鑫宇屍體的內容、有關胡鑫宇錄音筆及其中聲音的內容，均係謠言；警方仍未查明胡鑫宇是如何離開校園。

2023年1月7日，江西省、市、縣公安機關聯合工作專班發布通報稱，對網民關注的班主任嚴某強、副校長王某、校長劉某來等人，通過視頻印證、證人證言證明、其他信息綜合認定，均未發現異常情況，排除犯罪嫌疑。網傳信息「二樓白布裹屍」、「後山發現帶血衣被」、「後山發現實驗室」、「化糞池發現碎骨」、「SUV汽車運人」等均係謠言。

同日，「微博闢謠」發布消息稱，站方共清理相關謠言內容70條，對8個謠言首發帳號採取關閉措施。