復旦中文系主任稱遇害同事「求仁得仁」　孔子原本想表達甚麼？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-22 15:30

內地著名高等學府上海復旦大學早前發生一宗兇殺案，教職員姜文華疑似不滿被解聘，持刀將數學院黨委書記王永珍割喉殺死，事件引發社會廣泛關注。 復旦大學中國語言文學系系主任朱剛近日在官網發布題為「求仁得仁，永珍安息」的悼念文章，其中「求仁得仁」一語引起爭議。

復旦大學數學學院教師姜文華遭逮捕畫面。（微博@老吳的日常吐槽Vlog）

文章原文稱：「永珍遇害十日，校方有此說明，以正視聽。當初事發突然，行兇之時並無目擊者，而死者已矣，兇手在警，亦無從問得事實也。然謠言疾起，毀謗日滋，長篇大論，有如宿構，其勢洶洶，席捲全網。唯復旦師生，不為所動。此豈愛校心切，可以罔顧事實？實賴永珍人品口碑，在周圍人心目中屹立不倒。君子之澤，三世不斬，區區十日，又何足道。仁者不壽，吾儕所慟，求仁得仁，永珍安息！」

據台灣教育部《國語辭典》，「求仁得仁」的意思為求取仁德即得到仁德，語本《論語．述而》：「求仁而得仁，又何怨？」後指如願以償。

復旦大學中國語言文學系系主任朱剛近日在官網發布題為「求仁得仁，永珍安息」的悼念文章，其中「求仁得仁」一語引起爭議。（復旦大學官網）

現代用法多為貶義

其實「求仁得仁」一語在現代語境下更多為貶義，多形容為罪有應得、自作自受，例如星雲法師就曾指台灣前總統陳水扁貪腐入獄是求仁得仁，因此朱剛的文章曝光後即引起爭議。

前《南方都市報》資深編輯余少鐳發文考究「求仁得仁」在原典的意思，指出朱剛的用法不符原意。

《論語．述而》的原文記載如下：（子貢）入，曰：「伯夷、叔齊何人也？」（孔子）曰：「古之賢人也。」（子貢）曰：「怨乎？」（孔子）曰：「求仁而得仁，又何怨。」

余少鐳指，這段典故講及殷商末年孤竹國伯夷、叔齊兩兄弟的故事。兩人在父親死後互相推讓，均不肯任國君，於是隱居起來。後來兩兄弟投奔西伯侯姬昌，遇上姬昌兒子姬發準備發兵伐紂，兩兄弟認為這樣做不忠不孝，於是苦諫勸阻，險被處死。最終姬發伐紂成功，建立周王朝，兩兄弟決定「不食周粟」，就到首陽山裏採野菜度日，最終落得活活餓死的下場。

姜文華友人描述自己印象中的他（點擊大圖瀏覽）：

「得仁」的結果應是「求仁」者願意接受

余少鐳解讀稱，孔子的意思是伯夷、叔齊兩兄弟一輩子想追求仁德，最後用這種方式成全了仁德，怎麼可能會後悔。在歷史上，凡是不同流合污者，最後大都得餓死，這是他們兩兄弟應該並且能夠預料到的，所以他們不會後悔。「求仁得仁」原意的關鍵在於最後「得仁」的結果，是「求仁」者應該、或者可能預料到的，而且是願意接受，無怨無悔的。

余少鐳續解釋，放在王永珍遇害一事上，王永珍一生「求仁」，但因為不明原因被屬下刺殺身亡，這絕不是他應該或能夠預料到並能坦然接受的事。