招商銀行原行長田惠宇被雙開　涉「以錢生錢」大搞權力與資本勾連

據中央紀委國家監委網站周六（8日）消息，招商銀行股份有限公司（SH600036）原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。



通報指，日前，中央紀委國家監委對田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後；無視中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，長期以「市場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。

田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，田惠宇為上海財經大學基建財務與信用專業學士、美國哥倫比亞大學公共管理專業碩士，高級經濟師，曾於2003年7月至2006年12月任上海銀行副行長，2006年12月至2011年3月歷任建設銀行上海市分行副行長、深圳市分行主要負責人、深圳市分行行長，2013年5月加入招商銀行。值得一提的是，2020年8月，田惠宇曾位列「2020福布斯中國最佳CEO榜」第4位。